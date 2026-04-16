POL-OF: Wo ist Yara Mamo?
Gelnhausen und Main-Kinzig-Kreis (ots)
(cb) Wo ist Yara Mamo? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten aus Gelnhausen.
Die Schülerin ist etwa 1,53 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat schulterlange dunkle Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Pullover, eine schwarze Weste, eine hellblaue Jeans sowie schwarze Sneaker. Zudem führte die Teenagerin einen Rucksack von Nike mit sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Dienstagmorgen (14. April) in der Spessartstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yara Mamo geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).
Offenbach,16.04.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein
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