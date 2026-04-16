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Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Yara Mamo?

POL-OF: Wo ist Yara Mamo?
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Gelnhausen und Main-Kinzig-Kreis (ots)

(cb) Wo ist Yara Mamo? Das fragt die Kriminalpolizei in Hanau und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten aus Gelnhausen.

Die Schülerin ist etwa 1,53 Meter groß, von sehr schlanker Statur und hat schulterlange dunkle Haare. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie einen schwarzen Pullover, eine schwarze Weste, eine hellblaue Jeans sowie schwarze Sneaker. Zudem führte die Teenagerin einen Rucksack von Nike mit sich. Die Gesuchte wurde zuletzt am Dienstagmorgen (14. April) in der Spessartstraße gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yara Mamo geben kann, wird gebeten, sich unter 06181 100-123 bei der Kriminalpolizei in Hanau oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach,16.04.2026, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen
- Pressestelle -
Spessartring 61
63071 Offenbach am Main

Telefon: 069 / 8098 - 1210 (Sammelrufnummer)

Thomas Leipold (lei) - 1201 oder 0160 / 980 00745
Felix Geis (fg) - 1211 oder 0162 / 201 3806
Claudia Benneckenstein (cb) - 1212 oder 0152 / 066 23109
Maximilian Edelbluth (me) - 1213 oder 0160 / 96487309

Fax: 0611 / 32766-5014
E-Mail: pressestelle.ppsoh@polizei.hessen.de
Homepage: http://www.polizei.hessen.de/ppsoh

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

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