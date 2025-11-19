POL-OF: Aktuelles Bild und Informationen zur Bekleidung: Ergänzung zur Vermisstensuche nach Toni Peter Heintz
Gründau (ots)
(cb) Der Polizei liegen nun weitere Erkenntnisse zu dem seit Samstag vermissen 27 Jahre alten Toni Peter Heintz (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6160757) aus Gründau vor. Demnach soll der Vermisste zum Zeitpunkt seines Verschwindens eine rote Collegejacke mit weißen Ärmeln, eine schwarze Hose sowie schwarze Schuhe getragen haben. Zudem führte Herr Heintz einen schwarzen Rucksack mit sich.
Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Toni Peter Heintz geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.
Hinweis: Der Meldung ist ein aktuelles Bild des Vermissten beigefügt (Quelle: Privat)
