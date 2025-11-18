Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Toni Peter Heintz?

Bild-Infos

Download

Gründau (ots)

(cb) Wo ist Toni Peter Heintz? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 27 Jahre alten Vermissten.

Herr Toni Peter Heintz ist etwa 1,90 Meter groß, von schlanker Statur und hat dunkelbraune Haare. Seine längeren Haare hat er oft zum Dutt zusammengebunden. Zudem sind die Seiten rasiert. Zur Bekleidung welche er zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug, liegen derzeit keine Hinweise vor. Der Vermisste wurde zuletzt am Samstagmorgen (15. November), im Bereich der Straße "Im Weihergarten" in Gründau gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der Gesuchte könnte sich in Hanau oder in Karlsruhe aufhalten.

Der 27-Jährige könnte sich in einem psychischen Ausnahmezustand befinden und ist daher dringend auf Hilfe angewiesen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Toni Peter Heintz geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat)

Offenbach, 18.11.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell