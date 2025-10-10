Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wo ist Luana Hrach?

Freigericht /Rodgau (ots)

(cb) Wo ist Luana Hrach aus Freigericht? Das fragt die Kriminalpolizei in Gelnhausen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach der 15 Jahre alten Vermissten.

Luana ist 1,66 Meter groß und von schlanker Statur. Die Schülerin hat lange sowie braune Haare. Die Teenagerin war zuletzt mit einem schwarzen Pullover, einer schwarzen Lederhose und weißen Sportschuhen bekleidet. Luana soll sich stark schminken und wird oft älter geschätzt. Die Gesuchte wurde zuletzt am Donnerstagvormittag (9. Oktober 2025) in der Hufeisenstraße in Freigericht gesehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Es liegen Hinweise vor, dass sie sich in Rodgau aufhalten könnte.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Luana Hrach geben kann, wird gebeten, sich unter 06051 827-0 bei der Polizei in Gelnhausen oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Der Meldung ist ein Bild der Vermissten beigefügt (Quelle: Privat).

Offenbach, 10.10.2025, Pressestelle, Claudia Benneckenstein

