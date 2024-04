Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Wer schlug Frau ins Gesicht?

Offenbach (ots)

(cb) Die Polizei in Offenbach sucht nach einem unbekannten Mann, der am vergangenen Donnerstag (11. April 2024) an der Bushaltestelle in der Goethestraße (10er Hausnummern) einer 56 Jahre alten Frau ins Gesicht geschlagen haben soll. Die Frau wartete an der Bushaltestelle, als ein etwa 1,80 Meter großer Mann mit kräftiger Statur und dunklem Vollbart an ihr vorbeilief und ihr vor die Füße spuckte. Der Unbekannte soll zwischen 28 bis 35 Jahre alt sein und hatte kurze dunkle Haare. Als die Frau ihn auf sein Verhalten ansprach, soll er auf sie zugekommen sein und sie unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Anschließend sei der unbekannte Täter weggerannt. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098510-0 zu melden.

Offenbach, 18.04.2024, Pressestelle, Felix Geis

