Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen; Zeugensuche: Außenfassade von Wohnhaus besprüht

Main-Kinzig-Kreis (ots)

1. E-Bikes aus Gartenhütte gestohlen - Nidderau/Windecken

(fg) Aus einer Gartenhütte eines Wohnhauses in der Dr.-Carl-Henß-Straße (10er-Hausnummern) haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag zwei hochwertige E-Bikes gestohlen. Ersten Erkenntnissen zufolge öffneten die Täter offenbar mit einem Schraubendreher die Zugangstür und nahmen im Anschluss die Räder des Herstellers KTM mit. Die beiden E-Bikes waren mit einem Faltkettenschloss zusammengeschlossen; in beiden Fahrrädern befanden sich keine Akkus. Hinweise zum Diebstahl bitte an die Wache der Polizeistation Hanau II in der Cranachstraße unter der Telefonnummer 06181 9010-0.

2. Zeugensuche: Außenfassade von Wohnhaus besprüht - Freigericht/Somborn

(fg) Unbekannte waren zwischen Sonntag (7. Januar 2024) und Freitagnachmittag (12. Januar 2024), 16.30 Uhr, in der Brüder-Grimm-Straße unterwegs und besprühten die Außenfassade eines dortigen Einfamilienhauses mit schwarzer Farbe. Der auf der Fassade angebrachte Schriftzug ist 1,60 Meter auf 0,45 Meter groß. Der Staatsschutz ermittelt wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und bittet um mögliche Hinweise unter der Kripo-Hotline 069 8098-1234.

Offenbach, 15.01.2024, Pressestelle, Felix Geis

