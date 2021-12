Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer sah die Unfallflucht vor dem Parkplatz des Drogeriemarktes?; Wer legte das ausgedruckte Foto unter den Scheibenwischer? und mehr

Bereich Offenbach

1. Wer sah die Unfallflucht vor dem Parkplatz des Drogeriemarktes? - Offenbach

(jm) Wer am Donnerstagnachmittag in der Hartmannstraße einkaufen war, könnte Zeuge einer Unfallflucht geworden sein. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr gegen 15.05 Uhr eine bislang unbekannte Fahrerin mit ihrem schwarzen Skoda Kombi mit OF-Kennzeichen vom Parkplatz eines Drogeriemarktes los. Offenbar beim Einfahren in den fließenden Verkehr touchierte die Skoda-Fahrerin einen 3-er BMW, der in Höhe der Hausnummer 16 ordnungsgemäß geparkt war. Anschließend stieg die Unfallverursacherin wohl aus und schaute sich die Fahrzeuge an. Danach stieg sie wieder in ihr Fahrzeug, kümmerte sich offensichtlich nicht um den Schaden von etwa 2.500 Euro und machte sich davon. Ein Passant, der den Unfall der Polizei meldete, beschrieb die Fahrerin als 1,60 Meter groß, 40 bis 60 Jahre alt und kräftig. Sie soll mit einem roten Mantel und schwarzem Tuch auf dem Kopf bekleidet gewesen sein. Die Unfallfluchtermittler bitten nun weitere Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacherin oder das Fahrzeug geben können, sich unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

2. Vermisster wieder da - Glashütten und Bereich Neu-Isenburg/Bundesstraße 44

(aa) Wir bitten um Beachtung der nachfolgenden Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Westhessen: Rücknahme der Vermisstenfahndung nach 36-jährigem Mann aus Glashütten

(pa) Die am vergangenen Donnerstag veröffentlichte Vermisstenfahndung nach einem 36-jährigen Mann aus Glashütten wird zurückgenommen. Der Vermisste wurde durch eine Streife wohlbehalten im Landkreis Offenbach angetroffen.

3. Wer legte das ausgedruckte Foto unter den Scheibenwischer? - Dreieich/Offenthal

(fg) Die Polizei in Langen sucht einen aufmerksamen Zeugen, der bereits in der Zeit zwischen 14. Dezember (nachmittags) und 15. Dezember (morgens) eine Unfallflucht in der Bahnhofstraße in Offenthal beobachtet und ein Foto vom unfallverursachenden Linienbus gemacht hatte. Der Zeuge beobachtete, wie ein Linienbus in Höhe der Hausnummer 35 einen geparkten Smart touchierte. Anschließend machte der Zeuge ein Foto und legte dieses ausgedruckt unter den Scheibenwischer des beschädigten Autos. Leider hinterließ der Zeuge keine Angaben zu seinen Personalien oder seiner Erreichbarkeit. Die ermittelnden Beamten bitten nun den Zeugen sowie mögliche weitere Personen, die Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizei in Langen zu melden.

Main-Kinzig-Kreis

