POL-OF: Vorabmeldung: Brand in Gründau

Hoher Sachschaden bei Brand eines Wohnhauses - Gründau

(lei) Feuerwehr und Polizei sind am Mittwochabend, gegen 18.30 Uhr, zu einem Brand in der Bachgasse gerufen worden. Beim Eintreffen der Rettungskräfte drang bereits dichter Rauch aus dem Mehrfamilienhaus, welches kurz darauf in Vollbrand stand. Der 89-jährige Bewohner, der sich zu dem Zeitpunkt alleine im Haus befand, konnte sich noch aus dem retten und blieb nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Sein Hund schaffte es nicht mehr aus dem Fachwerkhaus und verstarb. Durch das Feuer wurde das Wohnhaus erheblich beschädigt. Den dabei entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei auf etwa 300.000 Euro. Die eingesetzten Feuerwehren aus Gründau, Langenselbold und Büdingen, die mit zwei Drehleitern vor Ort waren, waren mehrere Stunden mit den Löschmaßnahmen beschäftigt und konnten ein Übergreifen der Flammen auf direkt angrenzende Gebäude der Hofreite verhindern. Die Ermittlungen zur Brandursache durch die Kripo Gelnhausen dauern derzeit noch an. Da das Haus möglicherweise einsturzgefährdet ist, soll zunächst auch die Gebäudestatik geprüft werden.

Offenbach, 28.10.2021, Pressestelle, Thomas Leipold

