Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Nachmeldung bezüglich Änderung zur KOMPASS-Veranstaltung

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

KOMPASS: Siegelverleihung an Stadt Maintal bereits um 15.30 Uhr

(fg) Wir bitten nachfolgende Änderungen bezüglich der Siegelverleihung an die Stadt Maintal am Donnerstag, den 28. Oktober, zu beachten. Innenminister Peter Beuth wird bei der Verleihung des Sicherheitssiegels durch Herrn Landespolizeipräsident Roland Ullmann vertreten. Weiterhin wird der Termin um eine Stunde nach vorne geschoben, so dass Veranstaltungsbeginn bereits um 15:30 Uhr ist.

Offenbach, 26.10.2021, Pressestelle, Felix Geis

