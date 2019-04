Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Hanau und des Polizeipräsidiums Südosthessen von Mittwoch, 24.04.2019

Offenbach (ots)

Bereich Main-Kinzig

Justizzentrum wurde vorübergehend geräumt - Hanau

(av) Das Justizzentrum in der Nußallee wurde am Mittwochvormittag für knapp 2 Stunden geräumt; der Grund war eine unklare Bedrohungslage. Kurz vor 9 Uhr ging im Amtsgericht ein Anruf ein, in dem der Anrufer mit einer Bombe drohte. Die Polizei räumte daraufhin das Gerichtsgebäude vorsorglich. Anschließend wurde das Gebäude unter Zuhilfenahme von Sprengstoffspürhunden abgesucht. Diese fanden jedoch keine gefährlichen Gegenstände. Die polizeilichen Maßnahmen waren gegen 11.30 Uhr abgeschlossen und alle Personen konnten in die Räumlichkeiten zurückkehren.

Offenbach, 24.04.2019, Pressestelle, Anke Vitasek

