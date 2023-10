POL-GI: Waffen bei Durchsuchung gefunden

Gießen (ots) - Gießen: In Wohnung eingestiegen - Zeugen gesucht Am Mittwoch (27.09.2023) stieg ein Unbekannter in eine Wohnung in der Thaerstraße ein. Über eine unverschlossene Terrassentür betrat er die Räume im Hochparterre. Dort legte er sich zu einer schlafenden Seniorin ins Bett, zuvor hatte er sich seine ...

mehr