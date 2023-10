Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Brand + Videoüberwachung überführt Diebe + Einbruch + Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Bild-Infos

Download

Gießen (ots)

Lich: Brand

In der Straße "Hopfengarten" brannte am frühen Mittwoch (04.10.2023) ein Abstellraum nahe eines Mehrfamilienhauses. Die eingesetzte Feuerwehr konnte, durch Zeugen zeitnah verständigt, den Brand schnell löschen und verhinderte so ein mögliches Übergreifen auf weitere Teile des Hauses. Der Schaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen niedrigen, fünfstellen Eurobetrag. Die Brandursache ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Nach derzeitigen Erkenntnissen schließt die Kriminalpolizei eine vorsätzliche Brandstiftung nicht aus.

Die Ermittler suchen Zeugen und fragen: Wem sind zwischen 00.40 Uhr und 01.00 Uhr im Bereich Hopfengarten Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 0641 7006-6555 entgegengenommen.

Gießen: Videoüberwachung überführt Diebe

Einen schnellen Fahndungserfolg konnten Beamte der Polizeistation Gießen Nord vermelden. Ein Lieferant stellte seinen Klein-LKW Mitte September am frühen Morgen am Gießener Marktplatz ab, um einen dortigen Supermarkt zu beliefern. Einen kurzen Moment ließ er die Türen des Fahrzeugs unverschlossen. Diesen Augenblick nutzen zwei bis dato unbekannte Diebe, um zwei Handys aus dem Fahrzeug zu klauen. Anschließend flüchteten beide. Im Rahmen der folgenden Auswertung von Videoaufnahmen der Kamera am Marktplatz und den Szenekenntnissen des Schutzmanns vor Ort gelang es den Polizisten, die Täter zu identifizieren. Da dem Schutzmann vor Ort im Rahmen seiner Tätigkeit u.a. auch oft frequentierte Aufenthaltsorte relevanter Personen bekannt sind, fahndete er zusammen mit seinem Kollegen im Stadtgebiet nach den nun nicht mehr unbekannten Männern. An einem gängigen Treffpunkt in der Innenstadt wurden die beiden Schutzleute fündig. Sie erkannten die Gesuchten, nahmen sie fest und mit zur Dienststelle. Die gestohlenen Handys konnten bei ihnen nicht mehr aufgefunden werden. Zwischen Anzeigenerstattung, Ermittlung der Tatverdächtigen und Festnahme lagen, auch dank der vorhandenen Videoüberwachung, keine zwei Stunden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurden die die Tatverdächtigen, ein 45-jähriger Algerier und ein 35-jähriger Ukrainer, nach Rücksprache mit einem Staatsanwalt mangels vorliegender Haftgründe entlassen.

Gießen: Einbruch

In der Steinstraße gelangte ein Unbekannter, vermutlich durch ein gekipptes Fenster, gewaltsam in die Räume eines Geschäfts. Aus einer Kasse entnahm er Bargeld und entkam unerkannt. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat am Mittwoch (04.10.2023) gegen 01.50 Uhr etwas Verdächtiges in der Steinstraße beobachtet?

Zeugen melden sich bitte unter der Telefonnummer 0641 7006-6555.

Heuchelheim: Zigarettenautomat aufgebrochen

Mit einer Flex brach ein Unbekannter einen Zigarettenautomaten in der Straße "Auf dem langen Furt" auf. Der Täter schlug im Zeitraum zwischen Montag (02.10.2023), 21.00 Uhr bis Mittwoch (04.10.2023), 10.00 Uhr zu. Er flüchtete unerkannt mit Zigaretten und Bargeld. Wem ist eine Person oder laute Geräusche im Bereich aufgefallen?

Die Polizeistation Gießen Süd bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 0641 7006-3555.

Gießen: Betrunken gefahren

Am Mittwoch gegen 01.00 Uhr kontrollierten Beamte einen Autofahrer in der Frankfurter Straße. Zeugen hatten eine unsichere Fahrweise gemeldet, der Mann soll dabei auch rote Ampeln überfahren haben. Als möglicher Grund kann sein Alkoholkonsum gesehen werden, der 30-Jährige Gießener pustete 1,38 Promille. Zudem war er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Eine Blutentnahme und eingeleitete Strafverfahren waren die Folge.

Gießen: Radfahrerin verletzt

Ein 55-Jähriger fuhr mit seinem Auto die Gabelsberger Straße entlang. Er bog am Mittwochmittag (04.10.2023) auf die Westanlage ein. Im Kreuzungsbereich kam es gegen 16.20 Uhr zur Kollision zwischen dem Auto und einer 66-jährigen Radfahrerin. Die Gießenerin kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Ein Krankenwagen brachte sie vorsorglich in ein Krankenhaus. Der ebenfalls aus Gießen stammende Autofahrer bleib unverletzt. Der Unfallhergang ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter 0641 7006-3755 bei der Polizeistation Gießen Nord zu melden.

Heuchelheim: Eigentümer von Fahrrädern gesucht

Ende September meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei. Sie hatten auf einem Fußweg zwischen Schiller- und Friedrichstraße, sowie in der Verlängerung der Landwehrstraße, mehrfach Fahrräder aufgefunden. Eins der Fahrräder wurde zuvor gestohlen. Die Polizei stellte insgesamt vier weitere Fahrräder sicher. Sie schließt nicht aus, dass die Räder ebenfalls gestohlen wurden, sie konnten bislang jedoch keiner Tat zugeordnet werden. Die Ermittler fragen: Wem gehören die sichergestellten Räder? Wer kann Angaben zu den rechtmäßigen Besitzern machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Linden: Unfallflucht

Mehrere Hundert Euro Schaden hinterließ ein Unbekannter an einem geparkten Golf in Großen-Linden. Vermutlich beim Parkvorgang verursachte der Unfallflüchtige die Beschädigungen. Der VW stand am Mittwoch (04.10.2023) zwischen 07.40 Uhr und 14.30 Uhr in der Siemensstraße. Zeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Gießen Süd unter 0641 7006-3555.

Pierre Gath

Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen, übermittelt durch news aktuell