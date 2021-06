Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Feuer in Steinbach++Auseiandersetzung am Marktplatz++Im Waldschwimmbad bestohlen

Gießen (ots)

Fernwald: Zeugenaufruf nach Brand in Steinbach

Die Polizei sucht nach einem Feuer von Samstagnachmittag in der Hauptstraße in Steinbach nach Zeugen. Gegen 16.50 Uhr meldete eine Autofahrerin den Brand der Feuerwehr. Offenbar war neben einer Hofeinfahrt Müll bzw. Unrat in Brand geraten. Zwei Männer versuchten das Feuer zu bekämpfen. Letztendlich konnte es durch die Feuerwehr gelöscht werden. Durch den Brand wurde die Hofeinfahrt und die Hausfassade beschädigt. Der Sachschaden wird auf 3.000 bis 4.000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht nach Zeugen, insbesondere nach einer größeren Personengruppe, die zuvor an dem Grundstück vorbeiging. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Kriminalpolizei Gießen unter 0641/7006-2555 in Verbindung zu setzen.

Gießen: Zeugenaufruf nach Auseinandersetzung auf Marktplatz

Nach einer Auseinandersetzung am Marktplatz sucht die Polizei nach Zeugen. Am Montag gegen 13.45 Uhr gerieten eine vierköpfige Gruppe mit einer Unbekannten in Streit. In dessen Verlauf schlug die Frau einer 18-jährigen Jugendlichen mit einer Dose in den Bauch und einer 17-Jährigen mit einem Gegenstand gegen den Oberkörper. Beschreibung der Tatverdächtigen. Sie ist dünn, zwischen 1,70 und 1,75 Meter groß und etwa 30 Jahre alt. Die Frau war auffällig blass, hat schwarze lange Haare und trug ein schwarzes Kleid mit Blumenmuster. Wer hat die Auseinandersetzung beobachtet und kann Angaben zur Identität der Unbekannten machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Lollar: Bekleidung und Schuhe im Waldschwimmbad gestohlen

Während die drei Schwimmbadbesucher im Alter von 13 Jahren im Wasser waren, stahlen Unbekannte deren Bekleidung und Schuhe. Der Diebstahl ereignete sich am Dienst im Waldschwimmbad in Lollar und wurde gegen 19.00 Uhr festgestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl eingeleitet. Wer hat am Dienstag etwas Verdächtiges beobachtet? Hinweise bitte auf die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Kennzeichendiebstahl

Unbekannte entwendeten das Kennzeichen eines VW in der Rudolf-Diesel-Straße. Der graue Passat stand zwischen Montag (24.Mai) und Dienstag (15.Juni) auf dem Parkplatz eines Fachgeschäftes. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Grünberg: Einbruchsversuch misslang

Zwischen Freitag (04.Juni) 19.00 Uhr und Samstag (05.Juni) 10.00 Uhr versuchten Unbekannte zwei Fenster eines Kirchengebäudes in der Bahnhofstraße aufzuhebeln. Der Einbruchsversuch misslang jedoch. Die Täter konnten unerkannt entkommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Grünberg: Bei Parkmanöver VW beschädigt

2.500 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Samstag (12.Juni). Der schwarze Golf stand zwischen 18.00 Uhr und 19.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Gießener Straße. Als der Besitzer zu seinem Fahrzeug zurückkam, war dieses an der hinteren, linken Seite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Unfallflucht in der Lonystraße

Zwischen Montag (14.Juni) 21.55 Uhr und Dienstag (15.Juni) 06.50 Uhr beschädigte ein Unbekannter vermutlich bei einem Parkmanöver in der Lonystraße einen geparkten Mazda. Als der Besitzer zu seinem grauen Mazda zurückkam, war dieser am Frontbereich beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Vermutlich handelt es sich bei dem unbekannten Fahrzeug um einen weißen Transporter. Wer kann Angaben zu dem Fahrzeug oder der Identität des Fahrers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim: Beim Rangieren Ford touchiert

Am Montag (14.Juni) zwischen 16.00 Uhr und 16.30 Uhr touchierte ein bislang Unbekannter auf dem Parkplatz eines Fachmarktes in der Marie-Elisabeth-Lüders-Straße in Watzenborn-Steinberg einen geparkten Ford. Als die Besitzerin zu ihrem blauen Fiesta zurückkam, war dieser am Kühlergrill beschädigt. Der Unbekannte fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Laubach: Seat beim Vorbeifahren touchiert

Ein bislang Unbekannter touchierte am Dienstag zwischen 14.15 und 21.00 Uhr vermutlich beim Vorbeifahren einen in der Kaiserstraße (Höhe 16) geparkten grauen Seat Leon an der Fahrerseite. Anschließend entfernte sich der Unbekannte, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf insgesamt 2.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430.

Gießen: Motorradfahrer übersehen

Ein 48-jähriger Mann aus Gießen in einem Opel beabsichtigte am Dienstag gegen 07.50 Uhr von einer Grundstücksausfahrt nach links in den Leihgesterner Weg einzubiegen. Offenbar übersah der Gießener dabei einen 23-jährigen Motorradfahrer, der auf dem Leihgesterner Weg in Richtung Ludwigstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Motorradfahrer zu Fall kam. Der 23-Jährige zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Heuchelheim: Bremsvorgang zu spät bemerkt

Eine Schwerverletzte, eine Leichtverletzte und 13.000 Euro Schaden sind die Folgen eines Unfalls von Dienstag (15.Juni) gegen 08.00 Uhr. Eine 28-jährige Gießenerin in einem BMW und eine 24-jährige Frau aus Wettenberg in einem Skoda fuhren hintereinander die Rodheimer Straße in Richtung der Straße "Am Abendstern". Die BMW-Fahrerin beabsichtigte in eine Einfahrt abzubiegen und bremste. Offenbar bemerkte die Skoda-Fahrerin den Bremsvorgang zu spät und fuhr auf. Beide Unfallbeteiligte wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. Die Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

