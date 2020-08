POL-GI: Taschendiebe am Seltersweg unterwegs+++Hitlergruß am Marktplatz+++Trunkenheitsfahrten und die Folgen+++

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 11.08.2020:

Gießen: Taschendiebe am Seltersweg

Taschendiebe waren am Montagnachmittag entlang des Seltersweges unterwegs. Die Unbekannten hatten einer 43 - Jährigen in die Handtasche gegriffen und daraus die Geldbörse entwendet. Die Tat ereignete sich wahrscheinlich, als die Frau in einem Bekleidungsgeschäft war. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Hitlergruß am Marktplatz

Ein 51 - Jähriger hat gegenüber zwei Personen, die im Bereich des Marktplatzes am Montagabend aus einem Geschäft kamen, den Hitlergruß gezeigt. Dazu grölte er noch Sieg Heil und beleidigte die beiden Personen. Der Mann konnte, nachdem ein anderer Zeuge die Polizei verständigte, festgenommen werden. Bei ihm fanden die Beamten noch einige Drogen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Trunkenheitsfahrt und die Folgen

In der Rodheimer Straße gab es am frühen Dienstagmorgen eine Verkehrskontrolle mit Folgen. Ein 30 - Jähriger wurde von einer Streife angehalten und überprüft. Dabei stellte es sich heraus, dass er offenbar zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein erster Test ergab einen Wert von etwa 1,5 Promille. Der Fahrer musste mit zur Blutentnahme. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Gießen: Gerät zeigt 2,3 Promille an

Ein 44 - Jähriger war trotz "Verbotes der Durchfahrt" am Dienstagabend in der Gießener Neustadt unterwegs. Der Autofahrer wurde gegen 20.00 Uhr von einer Streife angehalten. Dabei stellte es sich heraus, dass der 44 - Jährige neben der Ordnungswidrigkeit offenbar noch andere Verstöße begangen hatte. Ein Test am Alkoholgerät ergab einen Wert von etwas über 2,3 Promille. Dazu stellte es sich heraus, dass er keinen Führerschein hat.

Grünberg: Stein in Scheibe - Einbrecher in Schule

In der Struppiusstraße in Grünberg waren am letzten Wochenende Vandalen unterwegs. Die Unbekannten hatten offenbar mit einem Stein eine Scheibe eingeworfen und dann das Fenster geöffnet. In der Schule nahmen die Einbrecher offenbar Lebensmittel zu sich und flüchteten wieder durch ein Fenster. Der angerichtete Schaden liegt bei mehreren hundert Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Unfallmeldungen:

Gießen: Autos an Kreuzung kollidiert

Auf der Grünberger Straße/ Ecke Wolfstraße kam es am Montagabend (10. August) zu einer Kollision zwischen einem Opel und einem Seat. Ein 21-jährige Frau aus dem Lahn-Dill-Kreis überquerte gegen 22.15 Uhr von der Wolfstraße kommend mit ihrem Corsa den Kreuzungsbereich und stieß mit dem Ibiza einer 38-jährigen Gießenerin zusammen, die auf der Grünberger Straße unterwegs war. An beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Nord unter 0641/7006-3755.

Linden: Kombifahrer muss offenbar ausweichen

Zu einem Unfall kam es am Dienstag auf der Autobahn 485 zwischen Linden und Bergwerkswald. Ein 18-jähriger Fahrer aus Lich war mit seinem Opel in der Baustelle auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Bergwerkswald unterwegs. Plötzlich fuhr der rechten Fahrspur fahrende LKW offenbar zu weit links. Der Kombifahrer wich nach links aus und geriet gegen die Schutzplanken. Der Brummifahrer hat vermutlich den Unfall nicht bemerkt und fuhr weiter. Zeugen fotografierten das Kennzeichen des Sattelaufliegers. Der Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Gibt es weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben? Hinweise bitte an die Autobahnpolizei in Butzbach unter 06033/70435010.

Gießen: Parkrempler in der Pistorstraße

Trotz Schaden von 2.500 Euro an einem Opel flüchtete ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer nach einem Unfall in der Pistorstraße. Der Verursacher touchierte am Montag (10. August) zwischen 13.30 und 14.00 Uhr offenbar bei einem Parkmanöver den schwarzen Astra und fuhr anschließend einfach davon, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Wer hat der Parkrempler in der Pistorstraße beobachtet? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen-Süd unter 0641/7006-3555.

