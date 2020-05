POL-GI: 30 - Jähriger drei Mal am Wochenende festgenommen+++ Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft+++ Offenbar Hitlergruß gezeigt+++ Wachpolizei nimmt mutmaßlichen Ladendieb fest

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

Gießen (ots)

Pressemeldungen vom 11.05.2020:

Gießen: 30 - Jähriger drei Mal am Wochenende festgenommen

Offenbar mehrfach aufgefallen ist ein 30 - jähriger Asylbewerber aus Algerien am letzten Wochenende. Der polizeibekannte Mann kommt offenbar für eine ganze Serie von Straftaten in Frage. Zunächst war er am frühen Samstagmorgen von der Bundespolizei am Gießener Bahnhof kontrolliert worden. Die Beamten fanden bei ihm geringe Mengen an Drogen. Wenig später kam es dann offenbar am Bahnhofsvorplatz zu einem Raub auf einen 35 - Jährigen Wohnsitzlosen. Im Zuge der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen wurde der 30 - Jährige festgenommen werden. Aufgrund des unklaren Tatablaufs und des fehlenden dringenden Tatverdachts musste der Algerier nach den polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen werden. Am frühen Sonntagmorgen trat der Asylbewerber offenbar wieder in Erscheinung. Ein aufmerksamer Zeuge hatte in der Löberstraße beobachtet, wie sich jemand an geparkten PKW zu schaffen macht. Mehrere Streifenwagen konnten dann schnell einen Fahndungserfolg vermelden. Der 30 - Jährige Algerier wurde innerhalb weniger Stunden ein drittes Mal festgenommen. Die Ermittlungen an diesem frühen Sonntagmorgen ergaben den Verdacht, dass er offenbar in dem Bereich der Löberstraße, der Stephanstraße, der Bleich- und der Ludwigstraße mehrere geparkte PKW aufgebrochen und verschiedene Sachen daraus entwendet hatte. Bei weiteren anderen Fahrzeugen blieb es beim Versuch. Der Mann wurde in die Haftzellen gebracht. Die Ermittlungen dauern an. Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen beim zuständigen Amtsgericht vorgeführt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Mutmaßlicher Drogendealer in U-Haft

Die Polizei hat Sonntagfrüh (10. Mai) einen 19-jährigen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. Er sitzt nun in Untersuchungshaft. Er ist verdächtigt, mit Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gehandelt zu haben. Gegen 02:45 Uhr fiel der 19-jährige Mann randalierend in der Hessischen Erstaufnahmeeinrichtung (HEAE) in der Rödgener Straße auf und rief die Polizei und Feuerwehr auf den Plan. Dort schlug der Bewohner aus Jamaika offenbar gegen Türen und zündete seine Zimmertür an. Dieser Brand und eine kleine Feuerstelle vor dem Gebäude konnten noch rechtzeitig vor Eintreffen der Feuerwehr gelöscht werden. Im Zimmer des Asylbewerbers bemerkten die alarmierten Polizisten starken Marihuana-Geruch. Die Durchsuchung seines Zimmers führte zum Auffinden von etwa 190 Gramm Marihuana, Bargeld in vierstelliger Höhe und weiteres Zubehör, die zum Handel mit Betäubungsmitteln geeignet sind. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Gießen führten die Ermittler den Tatverdächtigen dem Richter vor, welcher Haftbefehl erließ. Der Mann sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Gießen: Offenbar Hitlergruß gezeigt

Am Gießener Kreuzplatz hat ein 48 - Jähriger am Freitagabend einen Hitlerruß gezeigt. Der Mann hatte sich während des Vorfalls gegen 17.50 Uhr in der Nähe einer Versammlung befunden. Ordner konnten einschreiten und den Mann davon abhalten. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Wachpolizei nimmt mutmaßlichen Ladendieb fest

Am Gießener Marktplatz konnte am Samstag, gegen 22.00 Uhr, ein mutmaßlicher Ladendieb festgenommen werden. Der 50 - Jährige hatten offenbar gerade ein Schloss eines Fahrrades aufgebrochen, als die Streife der Wachpolizei den Verdächtigen, einen algerischen Asylbewerber offenbar auf frischer Tat ertappte und festnahm. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Rabenau: Autos aufgebrochen

In der Sälzerstraße in Londorf haben Unbekannte in der Nacht zum Sonntag einen Geländewagen aufgebrochen. Die Unbekannten hatten aus dem Innenraum dann eine Geldbörse entwendet. Zwischen Donnerstag und Sonntag hatten die Täter auch in der Lumdastraße in Londorf zugeschlagen. In diesem Fall öffneten sie einen Ford und holten sich ebenfalls wenige Euro Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Beide Schilder weg

In der Grünberger Straße haben Langfinger zwischen Freitag und Sonntag offenbar die beiden Kennzeichen "GI-FP342" mitgehen lassen. Die Schilder befanden sich an einem Peugeot. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Verkehrsunfälle:

Gießen: Unfallflucht mit Alkoholeinfluss

Eine zunächst unbekannte Verkehrsteilnehmerin beschädigte am Samstag (09.Mai) gegen 02.00 Uhr einen in der Bismarckstraße geparkten Daimler. Anschließend entfernte sich die Unfallverursacherin von der Unfallstelle, ohne ihren rechtlichen Pflichten nachzukommen. Durch Hinweise von Zeugen konnte eine sofortige Fahndung eingeleitet werden und die 19-jährige Frau wurde auf der Bundesstraße B49 einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei bemerkten die Ordnungshüter Alkoholgeruch. Ein Atemalkoholtest ergab 1,13 Promille. Zwecks Blutprobenentnahme wurde die 19-Jährige mit zur Wache genommen und muss sich nun in einem Strafverfahren verantworten. Der Schaden wird auf 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Pohlheim/Watzenborn-Steinberg: Beim Ausparken VW gestreift

1.500 Euro Schaden beklagt der Besitzer eines VWs nach einer Unfallflucht in der Herderstraße. Der rote Golf Plus parkte zwischen Mittwoch (06.Mai) 20.00 Uhr und Donnerstag (07.Mai) 07.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 18. Vermutlich beim Ausparken beschädigte ein Unbekannter den VW auf der linken Fahrzeugseite. Bei dem unbekannten Fahrzeug könnte es sich um ein blaues Fahrzeug handeln. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug oder der Identität des Unfallverursachers machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Ford bei Parkmanöver beschädigt

Entweder auf dem Parkplatz einer Schule in der Wetzsteinstraße oder aber auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in Wißmar in der Straße "Auf der Höll" war der Unfallort. An einem der Orte entstand am Freitag (08.Mai) zwischen 08.00 und 14.45 Uhr an einem Ford Fiesta ein Schaden am vorderen, linken Stoßfänger. Vermutlich bei einem Parkmanöver beschädigte ein Unbekannter den roten Fiesta und entfernte sich anschließend vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei schätzt den Schaden auf 250 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Langgöns/Niederkleen: Gartenmauer beschädigt

In der Gartenstraße beschädigte am Samstag (09.Mai) gegen 03.30 Uhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer eine Gartenmauer. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

A5/Pohlheim: Von der Fahrbahn abgekommen

Zu einem Unfall kam es am Sonntag (10.Mai) gegen 23.13 Uhr auf der Bundesautobahn A5. Ein 37-jähriger Mann befuhr den linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Frankfurt. Offenbar aus Unachtsamkeit kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Mittelleitplanke. Anschließend überquerte er die Fahrbahn, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr entlang der Böschung. Als er wieder auf die rechte Fahrspur auffuhr, kam es zum Zusammenstoß mit dem LKW einer 51-jährigen Frau. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Der Sachschaden wird auf insgesamt 6.600 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Autobahnpolizei Butzbach unter Tel. 06033/7043-5010.

Gießen: Auf Gegenspur gekommen

2.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls auf der Landesstraße L3020 von Samstag (09.Mai) gegen 10.50 Uhr. Ein 73-jähriger Mann mit einem Renault befuhr den rechten Fahrstreifen von Gießen nach Heuchelheim und ein 60-jähriger Mann mit einem Daimler befuhr die Abbiegespur zur B429 nach Wetzlar. Dabei kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Die Unfallbeteiligten machten unterschiedliche Aussagen zum Unfallgeschehen. Wer hat den Unfall beobachtet und kann Angaben zu dem Geschehen machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Langgöns/Dornholzhausen: In Schutzplanke gekracht

Eine zunächst Unbekannte beschädigte Samstagnachmittag (09.Mai) gegen 16.50 Uhr mit ihrem Ford Ranger die Schutzplanke auf der Landesstraße L3133. Die Unbekannte fuhr von Rechtenbach nach Niederkleen als sie offenbar aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug verlor, nach rechts von der Fahrbahn abkam und in die Schutzplanke prallte. Anschließend entfernte sie sich vom Unfallort, ohne ihren rechtlichen Pflichten nachzukommen. Ein Zeuge beobachtete den Unfall und informierte die Polizei. Der Schaden wird auf insgesamt 4.000 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: BMW ins Schleudern geraten

Am Samstag (09.Mai) gegen 21.25 Uhr kam es auf der Bundesstraße B429 zu einem Unfall. Ein 31-jähriger Mann mit einem BMW befuhr die B429 in Richtung Gießen. Beim Abbiegen in die Heuchelheimer Straße verlor der BMW-Fahrer offenbar die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet ins Schleudern. Er stieß gegen die Schutzplanke und blieb entgegen der Fahrtrichtung stehen. An dem BMW entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Glücklicherweise verletzte sich niemand. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555.

Gießen: Auffahrunfall

Ein 61-jähriger Mann in einem VW fuhr am Sonntag (10.Mai) gegen 18.34 Uhr rückwärts im Asterweg gegen einen am Straßenrand parkenden Suzuki. Der schwarze Vitara wurde an der hinteren, linken Stoßstange beschädigt. Es entstand Sachschande in Höhe von 900 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Gießen: Vorfahrt offenbar missachtet

Zwei Leichtverletzte und 11.500 Euro Schaden sind die Folge eines Unfalls an der Ostanlage. Ein 23-jähriger Mann in einem VW befuhr die Ostanlage aus Richtung Südanlage in Richtung "Platz der Deutschen Einheit". Dabei übersah er offenbar an der Einmündung einen 35-jährigen Mann in einem Mercedes, der aus Richtung Nordanlage kam. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem sich der 23-Jährige und ein Mitfahrer des Mercedes leicht verletzten. Sie wurden mit Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht. An dem Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

Lollar: Unfallflucht in der Bahnhofstraße

2.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines VW nach einer Unfallflucht von Sonntagabend (10.Mai) gegen 19.45 Uhr in der Bahnhofstraße. Der schwarze Scirocco parkte nur fünf Minuten am Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 5. Als die Besitzerin zu ihrem Wagen zurückkam, war dieser an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seinen rechtlichen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755.

