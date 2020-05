Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Gießen: Polizei codiert wieder Fahrräder und andere Wertgegenstände - Anmeldung erforderlich

Gießen (ots)

Auch in Zeiten von Corona bietet die Polizei in Gießen zukünftig wieder Termine an. Nicht nur Fahrradbesitzer können am kommenden Montag (11. Mai) ihren Drahtesel bei der Polizeistation Gießen Nord, Berliner Platz 1 (Garage neben Parkplatz) von 09.00 bis 16.00 Uhr codieren lassen, sondern auch Besitzer von Wertgegenstände wie Laptops, Werkzeuge oder andere Werkzeuge.

Weitere regelmäßige Termine finden montags, ab dem 08. Juni 2020, von 09.00 bis 16.00 Uhr ganzjährig (ausschließlich Feiertage) statt. Interessenten werden jedoch aufgrund der Corona-Situation gebeten, sich eine Woche zuvor unter der Rufnummer der Polizeistation Gießen-Nord 0641/7006-3770 für den drauffolgenden Montag anzumelden. Darüber hinaus bittet die Polizei, sich an aktuelle Corona-Auflagen wie z. B. Abstandsregelung zu halten und empfiehlt darüber hinaus einen Mundschutz zu tragen. Bitte seien Sie zu den Terminen pünktlich!

Hier noch einige wertvolle Tipps Ihrer Polizei:

- Stellen Sie die Rahmennummer ihres Fahrrades fest. Sollte Ihr Rad keine Rahmennummer haben, lassen Sie es codieren.

- Tragen Sie alle wichtigen Daten Ihres Rades in einem Fahrradpass oder einer App ein. Nützlich dabei ist auch ein Foto.

- Sollten Sie ein gebrauchtes Rad kaufen, verlangen Sie einen Eigentumsnachweis oder einen Kaufbeleg.

- Schließen Sie Ihr Fahrrad immer mit dem Rahmen sowie dem Vorder- und Hinterrad an massive Stahlketten, Panzerkabelschlösser oder Bügelschlösser an einen feststehenden Gegenstand an. Dies gilt auch in Fahrradkellern oder anderen Unterstellmöglichkeiten.

- Nehmen Sie wertvolles Zubehör wie einen Radcomputer möglichst mit.

- Bringen Sie den Aufkleber "Finger weg - mein Rad ist codiert" am Fahrrad an. Diese Aufkleber und ein Faltblatt "Guter Rat ist nicht teuer. Und der Verlust Ihres Rades?" sind bei jeder Polizeidienststelle erhältlich.

- Weitere Tipps gibt es bei Ihrem Fachhändler oder bei jeder Polizeidienststelle.

- Wenn Ihr Fahrrad trotzdem gestohlen wurde: Erstatten Sie sofort Strafanzeige und bringen Sie alle Unterlagen mit.

Zusätzliche Informationen zum Thema Sicherung von Zweirädern finden Sie hier im Internet:

www.polizei-beratung.de

