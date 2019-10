Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Aktionstag der Polizei und Jägerschaft auf dem Schiffenberg

Wildsau-Crash-Test beeindruckt Besucher

Gießen (ots)

--

Gießen: Aktionstag auf dem Schiffenberg / Wildsau-Crash-Test beeindruckt Besucher

Bei herrlichstem Oktoberwetter hatten am Sonntag (13.10.2019) das Polizeipräsidium Mittelhessen, der Landesjagdverband Hessen, der Jagdverein "Hubertus" Gießen, der ADAC sowie der Bund gegen Alkohol und Drogen am Steuer (B.A.D.S.) auf den Schiffenberg eingeladen. Unter dem Motto "Wildunfälle vermeiden - Tierleid verhindern" informierten sich rund 250 Besucher rund um das Thema Wildunfall.

Polizeipräsident appelliert: besonders aufmerksam und bremsbereit fahren!

In seinen Begrüßungsworten betonte Polizeipräsident Bernd Paul, dass gerade in der waldreichen Region Mittelhessen die Gefahr mit einem Wildtier auf der Straße zu kollidieren sehr hoch sei. Rund 5.400 Wildunfälle registrierte die mittelhessische Polizei im Jahr 2018. Dies mache rund ein Fünftel aller in Mittelhessen polizeilich aufgenommen Unfälle aus. "Somit stoßen durchschnittlich alle 90 Minuten in Mittelhessen Fahrzeugführer mit einem Wildtier auf der Straße zusammen", so Bernd Paul. Neben dem technischen Zustand des Fahrzeugs, unter anderem mit funktionierendem Licht und ausreichendem Reifenprofil, spiele der Mensch hinter dem Steuer oder dem Lenkrad eine entscheidende Rolle bei der Vermeidung von Wildunfälle. Der Polizeipräsident dankte den Mitwirkenden und appellierte an alle Fahrzeugführer, gerade in Wäldern oder an Feldern besonders aufmerksam und bremsbereit zu fahren.

Buntes Programm für die ganze Familie

Zwischen 10.00 Uhr und 15.00 Uhr boten die Veranstalter den Besuchern ein buntes Programm rund um die Themen Wild, Fahrzeuge und Sicherheit. In Fahrsimulatoren des ADAC und des B.A.D.S. testeten Interessierte ihre Reaktionszeiten und wurden eindrucksvoll an ihre Grenzen geführt. Ein "Gelber Engel" checkte kostenlos Licht, Reifendruck und Reifenprofil und gab weitere Tipps sein Fahrzeug in perfektem technischem Zustand zu halten. Am "Lernort-Natur-Mobil" des Landesjagdverbandes konnten Kindern und Erwachsene in Fühlkästen Tannenzapfen oder Felle verschiedener Tiere ertasten und zuordnen.

Crashtest einprägsam für die Besucher

Das Highlight der Veranstaltung und die einprägsamste Vorführung für die Besucher war zweifellos der Live-Crash-Test mit einem Wildsau-Dummy. Für den Zusammenstoß mit einem rund 120 km schweren Dummy war Stephan Schnabel bestens gerüstet. Schutzkleidung mit Helm, spezielle Sicherheitsgurte sowie ein hinter die Windschutzscheibe geschweißtes Gitter schützten den Testfahrer. Er beschleunigte den Wagen auf rund 80 km/h und prallte gegen die "Wildsau". In einem sich daran anschließenden Rettungsszenario ließ sich der unverletzte Testpilot von der Feuerwehr Gießen und der Johanniter-Unfall-Hilfe Mittelhessen aus seinem Fahrzeug retten. Auch hier konnten die Zuschauer hautnah den Rettungseinsatz bestaunen.

Guido Rehr, Pressesprecher

