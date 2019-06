Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Gießen

POL-GI: Pressemeldungen vom 03.06.2019: Schlägerei bei den Stadtwerken? - Polizei sucht Zeugen+++ Junggesellinnenabschied endet mit Strafverfahren+++16 - Jähriger mit neuem PKW vom Vater auf Spriztour

Gießen (ots)

Gießen: Auseinandersetzung bei den Stadtwerken - Polizei sucht Zeugen

Offenbar mit Gürteln bewaffnet gingen mehrere Personen am Samstag, gegen 20.15 Uhr, in der Lahnstraße, im Bereich der Stadtwerke, aufeinander los. Nachdem mehrere Zeugen die Polizei anriefen, rannten die Beteiligten in unbekannte Richtung davon. Erste Ermittlungen ergaben den Verdacht, dass dort eine Schlägerei zwischen ca. zehn Personen stattfand. Offenbar ist einer der beteiligten Personen im Gesicht verletzt. Bei einem der Schläger soll es sich um einen Eritreer handeln. Die Polizei sucht Zeugen, die etwas von der Auseinandersetzung am Lahnufer mitbekommen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Gießen: Junggesellinnenabschied endet mit Strafverfahren

Nach einem Junggesellinnenabschied kam es am frühen Samstagmorgen im Oberlachweg zu einem Angriff auf die eingesetzten Rettungskräfte. Zunächst war ein Krankenwagen zur Diskothek geschickt worden. Die Braut musste wegen einer Alkoholvergiftung durch einen Rettungswagen behandelt werden. Bei den ersten Maßnahmen der Rettungssanitäter kam eine weitere Teilnehmerin der Feier dazu und wurde gegenüber den Hilfeleistenden handgreiflich. Sie warf eine Flasche und schlug nach den Personen. Auch als Polizeibeamte dazu kamen, schlug sie nach den Beamten und beleidigte sie. Die 22 - Jährige, die ebenfalls erheblich angetrunken war, musste danach in die Ausnüchterungszelle. Gegen sie wird nun wegen des tätlichen Angriffs auf Beamte ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Trio auf Diebestour

Offenbar nicht zum Erfolg kam ein Trio aus Belgien und Holland am Samstagmittag in einem Kaufhaus in der Bahnhofstraße. Die Frauen im Alter von 20, 21 und 32 Jahren hatten sich offenbar in dem Kaufhaus an ältere Opfer herangemacht. Dabei lenkte eine Frau durch Hochheben von Bekleidungsstücken geschickt ab, während die beiden anderen versuchten die Handtaschen von drei Kundinnen zu öffnen. In allen Fällen blieb es beim Versuch. Auf der Flucht konnte das Trio durch eine Streife und durch den Ladendetektiv eingeholt und festgenommen werden. Gegen die Frauen wird nun wegen Bandendiebstahl ermittelt. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Kupferdiebe unterwegs

Im Ohlebergsweg waren am letzten Wochenende Kupferdiebe unterwegs. Die Unbekannten hatten sich Zugang in einen Rohbau verschafft und dort an Kabel die Ummantelung entfernt. Danach entwendeten sie das Kupfer im Wert von mehreren Tausend Euro und verschwanden in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

Hungen: Palette Fliesenkleber entwendet

In der Seeuferstraße in Inheiden wurden zwischen Sonntagnachmittag und Montagmorgen eine Palette Fliesenkleber und mehrere Fliesen entwendet. Der Wert der Sachen liegt bei mehreren hundert Euro. Die Diebe waren dazu über einen Zaungestiegen und hatten sich auf dem Grundstück dann "bedient". Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Verkehrsunfälle:

Staufenberg: 16 - Jähriger beschädigten neuen PKW

Bei einer "kleinen Runde" mit dem PKW seines Vaters wurde ein 16 - Jähriger am Samstag, gegen 03.30 Uhr, in Lollar erwischt. Offenbar hatte der Jugendliche zuvor die Schlüssel eines neuwertigen Mercedes AMG unbemerkt genommen und damit eine Spritztour gemacht. In Höhe der Autobahnbrücke zwischen Lollar und Staufenberg bemerkte der 16 - Jährige die Streife und wollte wenden. Dabei fuhr er mit der Rückseite gegen die Leitplanke und richtete einen Schaden von etwa 13.000 Euro an. Er konnte dann festgenommen werden. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren zu. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

Gießen: Zweiradfahrer kommt nach Sturz ins Krankenhaus

Ein 17-Jähriger war am Samstag (01.06.2019), gegen 14:25 Uhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Marburger Straße in Richtung Innenstadt unterwegs. Er fuhr auf dem rechten Fahrstreifen. In Höhe der Einmündung Schwarzlachweg machte er einen Fahrstreifenwechsel nach links. Dabei übersah er offenbar einen grauen Peugeot 308 eines 44-jährigen Mannes, der in Gießen lebt. Er stieß gegen dessen rechte Fahrzeugseite, prallte davon ab und fuhr dann gegen einen schwarzen VW Touran. Durch die Wucht des Aufpralls stürzte der Zweiradfahrer schließlich. Er beklagte sich über Rückenschmerzen und wurde daher mit einem Rettungswagen in ein anliegendes Krankenhaus gebracht. Sonst wurde niemand verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf 6.000 Euro.

Gießen: Verlorene Radkappe in der Europastraße richtet Schaden an

Ein bisher Unbekannter fuhr am Freitag (31.05.2019), gegen 18:40 Uhr auf der Europastraße in Richtung Grünberger Straße. Eine 41-jährige Frau aus Fernwald fuhr in einem grauen Seat Alhambra ebenfalls auf der Licher Straße aber in Richtung Licher Straße. Plötzlich löste sich bei dem Unbekannten eine Radkappe auf der linken Seite. Sie rollte auf die Fahrbahn und stieß gegen die Stoßstange des Seats. Dort entstanden eine Delle und ein Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro.

Gießen: Unfallflucht in der Ostanlage

Zwischen Donnerstag (30.05.2019), 16:00 Uhr und Freitag (31.05.2019), 13:00 Uhr, ereignete sich in der Tiefgarage eines Kinos in der Ostanlage eine Unfallflucht. Ein bisher Unbekannter touchierte, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, einen schwarzen 1er BMW. Anschließend entfernte sich der Unbekannte von der Unfallstelle, ohne den Unfall zu melden und ohne eine Nachricht zu hinterlassen. Dafür hinterließ er einen Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd, unter 0641-7006-3430, entgegen.

Biebertal: Frau angefahren

Ein bisher Unbekannter war am Sonntag (02.06.2019), gegen 23:10 Uhr, mit seinem PKW auf der Fellingshäuser Straße unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 22 querte eine 29-jährige Frau aus Biebertal die Straße. Der Unbekannte übersah die Frau und streifte sie. Dabei stürze sie zu Boden und erlitt diverse Verletzungen. Der Unbekannte fuhr einfach weiter. Ein Rettungswagen brauchte die Frau aus Biebertal in die Uniklinik. Bei dem gesuchten Fahrzeug soll es sich um einen dunklen VW handeln. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizeistation Gießen Nord, unter Tel.-Nr.: 0641-7006-3755, in Verbindung zu setzen.

Laubach: Motorradfahrerin stürzt auf B 276

Zwischen Laubach und Schotten kam es am Sonntagnachmittag zu einem Unfall, bei dem eine 31 - Jährige Motorradfahrerin schwer verletzt wurde. Die Frau aus Neuenstadt war gegen 15.00 Uhr in Richtung Schotten unterwegs und stürzte in einer Rechtskurve, die sich in der Nähe von Laubach befindet. Die Frau verletzte sich bei dem Sturz und wurde in ein Krankenhaus nach Lich gebracht. Die Straße musste danach voll gesperrt werden. Hinweise bitte an die Polizeistation in Grünberg unter der Telefonnummer 06401 - 91430.

Gießen: Sattel löst sich - 31 - Jähriger schwer verletzt

Mit schweren Verletzungen musste ein 31 - Jähriger Gießener am Samstagabend in eine Klinik gebracht werden. Der Radfahrer war auf der Verlängerung des Uferwegs in Richtung Launsbach unterwegs. Unmittelbar vor einer Holzbrücke löste sich offensichtlich der Fahrradsattel an dem Mountainbike. Der 31 - Jährige stürzte und verletzte sich dabei. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Nord unter der Rufnummer 0641 - 7006 3755.

