POL-GI: Fehlerteufel eingeschlichen - Tatort liegt in Heuchelheim

Gießen (ots)

Wir berichteten von einem Diebstahl eines Autoschlüssels aus einer Umkleidekabine. Der Tatort liegt in Heuchelheim und nicht wie angegeben in Hungen.

Wortlaut der korrigierten Meldung:

Heuchelheim: Autoschlüssel in der Umkleidekabine gestohlen Ein bislang unbekannter Täter stahl zwischen 19.30 und 23.30 Uhr am Montagabend einen Autoschlüssel in der Umkleidekabine einer Turnhalle in der Schwimmbadstraße. Anschließend öffnete er mit dem Schlüssel einen auf dem Parkplatz geparkten grauen Opel und durchwühlte diesen. Verwertbares Diebesgut konnte der Unbekannte offenbar nicht finden. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

