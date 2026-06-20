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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Drei Unfälle mit jeweils Leichtverletzten während des sogenannten "Drei-Länder-Moped-Marathons"

Landkreis Fulda (ots)

Am Samstag (20.06.), ereigneten sich im Rahmen des sogenannten "Drei-Länder-Moped-Marathons" gleich drei Kradunfälle im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Hilders.

So stürzte zunächst gegen 10.15 Uhr eine 38-jährige Suzuki-Fahrerin aus Niederdorfelden aufgrund einer Unachtsamkeit auf der Kreisstraße 50 bei Neuschwambach, als sie in Richtung Aura fahren wollte.

Einige Stunden später, gegen 13.15 Uhr, stürzte ein 42-Jähriger aus Overath mit seiner Simson während der Fahrt nach Gichenbach auf der Kreisstraße 66 bei Rommers in einer Kurve, wo er von der Fahrbahn abgekommen war.

Schließlich verunfallte gegen 14.40 Uhr ein Kleinkraftrad Peugeot in Hilders, Bereich "Am Heiligen Kreuz". Hier stürzte der 76-jährige Fahrer aus dem Landkreis Fulda ohne Fremdeinwirkung.

Alle drei Personen wurden nur leicht verletzt, mussten jedoch mit Rettungswagen in nahe gelegene Krankenhäuser verbracht werden. An ihren Mopeds entstand jeweils nur sehr geringer Sachschaden.

Gefertigt: Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

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Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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