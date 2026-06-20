Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeistation Hilders

Fulda (ots)

Baum stürzt vor Pkw zwischen Gichenbach und Hettenhausen

Am Samstag, den 20.06.2026, befuhr eine 45-jährige Gichenbacherin mit ihrem VW die Verbindungsstraße von Gichenbach kommend in Richtung Hettenhausen. Etwa 600 Meter vor der Ortslage Hettenhausen stürzte ein Baum direkt vor das Fahrzeug der 45-Jährigen. Sie konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr Teile des umgestürzten Baums. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch entstand an dem VW ein Sachschaden von schätzungsweise 8000,- EUR. Der umgestürzte Baum wurde durch Kräfte der Feuerwehr Gichenbach von der Fahrbahn geräumt, so dass diese kurze Zeit später wieder befahrbar war.

Gefertigt:

Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK Baum stürzt vor Pkw zwischen Gichenbach und Hettenhausen

Am Samstag, den 20.06.2026, befuhr eine 45-jährige Gichenbacherin mit ihrem VW die Verbindungsstraße von Gichenbach kommend in Richtung Hettenhausen. Etwa 600 Meter vor der Ortslage Hettenhausen stürzte ein Baum direkt vor das Fahrzeug der 45-Jährigen. Sie konnte ihr Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig anhalten und überfuhr Teile des umgestürzten Baums. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, jedoch entstand an dem VW ein Sachschaden von schätzungsweise 8000,- EUR. Der umgestürzte Baum wurde durch Kräfte der Feuerwehr Gichenbach von der Fahrbahn geräumt, so dass diese kurze Zeit später wieder befahrbar war.

Polizeistation Hilders, Battentor 13, 36115 Hilders, Blankenburg, POK

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