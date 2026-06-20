Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Hessentag 2026 - Polizeiliche Tagesbilanz zum achten Veranstaltungstag

Bild-Infos

Download

Fulda (ots)

Hessen/ Fulda. Bei hochsommerlicher Temperaturen zog der Hessentag auch am Freitag wieder zahlreiche Besucherinnen und Besucher auf das Veranstaltungsgelände. Die Polizei blickt auf einen weitgehend friedlichen und störungsfreien achten Veranstaltungstag zurück. Die Einsatzkräfte hatten lediglich vereinzelt veranstaltungsbedingte Einsätze zu bewältigen - darunter auch ein tierisch interessanter Sachverhalt.

Herrenloser Gegenstand sorgt für kurze Sperrung

Gegen 18 Uhr wurde der Polizei im Bereich des "Treffpunkt Hessen" ein herrenloser Rucksack gemeldet. Einsatzkräfte überprüften den Sachverhalt sofort und stellten den Rucksack im Erdgeschoss des Gebäudes fest. Aus Sicherheitsgründen wurde der Bereich vorsorglich geräumt und der Zugang zum Gebäude kurzzeitig eingeschränkt. Bereits wenig später konnte die Eigentümerin des Rucksacks ermittelt werden. Gegen 18.30 Uhr waren die polizeilichen Maßnahmen beendet und das Gebäude wieder uneingeschränkt zugänglich. Es bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Besucherinnen und Besucher.

Schlangen gab es nicht nur an den Eisständen

Nicht nur vor den Getränke- und Eisständen bildeten sich am gestrigen Tag Schlangen. Gegen 17.30 Uhr meldete ein aufmerksamer Besucher auf dem Veranstaltungsgelände eine Schlange unter einem Mülleimer im Bereich des Aueweihers. Polizeikräfte überprüften die Meldung umgehend und konnten nach Rücksprache mit einem Reptilienexperten schnell Entwarnung geben. Bei dem Tier handelte es sich um eine harmlose Ringelnatter. Nach einer kurzen Begutachtung schlängelte sich das Tier unversehrt zurück ins Gebüsch. Sowohl der Ringelnatter als auch den Besucherinnen und Besuchern geht es - abgesehen von einem kurzen Schrecken - gut.

Verkehr: Gute Vorbereitung spart Zeit

Der Hessentag ist weiterhin mit einem erhöhten Verkehrsaufkommen verbunden. Die An- und Abreise der Besucherinnen und Besucher verlief bislang insgesamt reibungslos. Die Polizei empfiehlt dennoch, sich bereits vor der Anreise über die Verkehrssituation, Parkmöglichkeiten und öffentliche Verkehrsmittel zu informieren. Mit Blick auf den Hessentagsfestzug am Sonntagmittag weist die Polizei darauf hin, dass es insbesondere entlang der Zugstrecke sowie im Innenstadtbereich zeitweise zu zusätzlichen Verkehrsbeeinträchtigungen und Einschränkungen kommen kann. Wer seine Anreise im Vorfeld plant, kann Wartezeiten vermeiden und zu einem möglichst störungsfreien Ablauf beitragen.

Gemeinsam für einen sicheren und friedlichen Hessentagsabschluss

Bezüglich der noch verbleibenden beiden Veranstaltungstage stehen Polizei, Stadt Fulda und ihre Sicherheitspartner weiterhin mit hoher Aufmerksamkeit für die Sicherheit der Besucherinnen und Besucher ein. Gemeinsames Ziel bleibt ein sicherer, friedlicher und gelungener Hessentag für alle Gäste.

Die Polizei wünscht allen Besucherinnen und Besuchern weiterhin einen angenehmen, erlebnisreichen und sicheren Aufenthalt auf dem Hessentag 2026 in Fulda.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell