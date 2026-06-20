Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Fulda (ots)

Unfall mit Gefahrgut-LKW auf der BAB 7

Ereignisort:

Bundesautobahn 7, Gemarkung Kirchheim, Betriebskilometer 526,500, zwischen dem Hattenbacher Dreieck und der Anschlussstelle Kirchheim.

Am Samstag, den 20.06.2026 um 04:22 Uhr befuhr ein 38-jähriger Fahrer aus Weißrussland die BAB 7 in Fahrtrichtung Norden. Der LKW hatte eine brennbare und ätzende Flüssigkeit geladen. Bei Betriebskilometer 526,500 verlor der Fahrer aufgrund ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam in der Folge nach rechts von der Autobahn ab und erst im dortigen Graben zum Stehen. Durch den Aufprall wurde der LKW-Tank beschädigt, sodass Diesel ins Erdreich lief. Die Ladung wurde ebenfalls beschädigt, ein Austritt der brennbaren und ätzenden Flüssigkeit konnte allerdings verhindert werden.

Die Fahrbahn musste für die Räumungs- und Bergungsarbeiten voll gesperrt werden. Wie lange die Vollsperrung noch andauert, ist unklar.

Neben einer Streife der Polizeistation Bad Hersfeld und einer Streife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld waren die Feuerwehr Kirchheim und das THW im Einsatz.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 100.000 EUR.

(Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld, POK´in Tometzki)

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