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Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle

Bad Hersfeld (ots)

Kirchheim

Am Donnerstag (30.04.), gg. 22.00 Uhr, befuhr ein Fahrzeugführer mit einer landwirtschaftlichen Zugmaschine die Heddersdorfer Straße, Kirchheim-Heddersdorf, in Richtung Kirchheim. Hier touchierte dieser mit dem Fahrzeug den Ausleger einer Lichtsignalanlage, welche beschädigt wurde. Einzelne Teile fielen auf die Fahrbahn. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Gesamtschaden wird auf etwa 5000,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: 06621-932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bad Hersfeld

Am Dienstag (28.04.), gg. 18.00 Uhr, befuhr eine Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Friedloser Straße in Richtung Innenstadt. Auf dem parallel verlaufenden Radweg befand sich zu diesem Zeitpunkt der Fahrer eines Pedelec. An der Kreuzung Friedloser Straße / Wilhelm-Wever-Straße bog die Fahrerin des PKW nach rechts ab, übersah hierbei den Radfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Pedelec-Fahrer wurde schwer verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3800,- Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Gefertigt: Schug, Polizeihauptkommissar

(Polizeistation Bad Hersfeld, Kleine Industriestraße 3, 36251 Bad Hersfeld)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

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