Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall im Bereich Schotten - Fahrerin hatte großes Glück

Landkreis Vogelsberg (ots)

In der Nacht von Donnerstag (30.04.) auf Freitag (01.05.) befuhr eine 31-jährige PKW-Fahrerin aus dem Vogelsbergkreis gegen 00.25 Uhr mit ihrem Pkw Seat Ibiza von Breungeshain aus kommend die Kreisstraße 104 in Fahrtrichtung Busenborn. Kurz vor Busenborn kam die PKW-Fahrerin, vermutlich aufgrund des Konsums berauschender Mittel und dem Einfluss alkoholischer Getränke, nach links von der Fahrbahn ab. Zunächst geriet sie auf die Gegenfahrbahn und schließlich auf einen dahinterliegenden Abhang. Als die PKW-Fahrerin den Abhang entlangfuhr, streifte sie zunächst einen Baum. Anschließend fuhr sie in einem Abstand von höchstens einem Meter an einem größeren Gastank (Flüssiggas zur Gebäudeheizung) vorbei und verunfallte schließlich in der Nähe dieses Tanks auf dem Dach ihres PKW. Die 31-Jährige konnte sich dann noch selber aus ihrem Fahrzeug befreien.

Es lag reiner Zufall darin, dass die PKW-Fahrerin weder mit dem Baum, noch mit dem Gastank kollidierte. Sie blieb unverletzt, wurde aber zur medizinischen Abklärung durch einen Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Ein freiwilliger Atemalkoholtest wurde durchgeführt, der positiv verlief. Der Führerschein wurde beschlagnahmt.

Bei dem Unfall entstand Sachschaden in Höhe von rund 26.000 Euro.

Gefertigt: Polizeistation Lauterbach, Dzogovic, POK

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