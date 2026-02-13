Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtasche entwendet

Fulda (ots)

Am Mittwoch (11.02.), zwischen 14.20 Uhr und 14.40 Uhr, wurde durch Unbekannte eine Handtasche in einem Bekleidungsgeschäft in der Keltenstraße entwendet. Während die 88-Jährige Ihre Handtasche an einen Kleiderständer hängte und eine Jacke anprobierte nutzten die Täter die Gelegenheit und entwendeten die komplette Handtasche samt Inhalt.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell