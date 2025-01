POL-OH: Zu hoch geladen und unzureichend gesichert - Lastzug-Kontrolle auf der A5

Fulda (ots) - Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Pkws Hünfeld. In der Nacht von Montag (06.01.), gegen 22 Uhr, auf Dienstag (07.01.), gegen 10 Uhr, kam es in der Kreuzbergstraße zu einer Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen. Aktuellen Informationen nach beschädigten bislang unbekannte Täter die ...

