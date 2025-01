Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kennzeichendiebstahl - Kennzeichendiebstahl - Diebstahl von Kupferkabeln

Fulda (ots)

Kennzeichendiebstahl

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Dienstagabend (31.12.) und Mittwochmorgen (01.01.) das hintere polnische Kennzeichen SC382AM eines Mazda 6. Das Fahrzeug war im Tatzeitraum am Fahrbahnrand vor einem Mehrfamilienhaus im Gallasiniring geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Künzell. Zwischen Freitagnacht (20.12.) und Montagmorgen (06.01.) stahlen Unbekannte das hintere Kennzeichenschild FD-JB 203 eines Opel Movano. Im Tatzeitraum war das Fahrzeug am Fahrbahnrand in der Vogelsbergstraße geparkt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Kupferkabeln

Eiterfeld. Unbekannte verschafften sich zwischen Freitag (03.01.), gegen 15 Uhr, und Montag (06.01.), gegen 07 Uhr, vermutlich durch Überklettern eines Zaunes Zugang zum Gelände eines Umspannwerkes in der Markstraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen stahlen sie Kupferkabel im Wert eines mittleren vierstelligen Eurobetrags und flüchteten anschließend unerkannt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Kim Leubecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell