POL-OH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Pkws - Einbruch in Holzbaufirma - Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Fulda (ots)

Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an mehreren Pkws

Hünfeld. In der Nacht von Montag (06.01.), gegen 22 Uhr, auf Dienstag (07.01.), gegen 10 Uhr, kam es in der Kreuzbergstraße zu einer Sachbeschädigung an vier Fahrzeugen. Aktuellen Informationen nach beschädigten bislang unbekannte Täter die Außenspiegel und drückten auf unbekannte Weise an einem Pkw die Fahrertür und den linken Kotflügel ein. Während der Tatzeit waren die Fahrzeuge auf einem Parkstreifen am Fahrbahnrand abgestellt. Der Gesamtsachschaden wird auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Hünfeld unter Telefon 06652/95680 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Einbruch in Holzbaufirma

Ebersburg. Unbekannte begaben sich zwischen Montag (06.01.), gegen 16 Uhr, und Dienstag (07.01.), gegen 5.45 Uhr, unbefugt auf das Gelände einer Holzbaufirma in der Straße "Feuersteinmühle". Sie hebelten ein Fenster auf, gelangten so in das Gebäude und durchwühlten die Büroräumlichkeiten. Aktuellen Informationen nach stahlen die Langfinger Bargeld im unteren dreistelligen Bereich und flüchteten anschließend unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1.200 Euro geschätzt. Zeuginnen und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Sachbeschädigung an Hauseingangstür

Hünfeld. Am Dienstag (07.01.), zwischen 4 Uhr und 5 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter die Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses im Wartburgring. Nach derzeitigen Erkenntnissen traten sie die Glaseinfassung der Tür ein, begaben sich jedoch nicht in das Treppenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

