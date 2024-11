POL-OH: Wohnungseinbruch

Fulda (ots) - Einbruch in Wohnhaus in Eichenzell Eichenzell. Am Freitagnachmittag (22.11.), zwischen 15 Uhr und 19 Uhr, begaben sich unbekannte Täter auf ein Grundstück in der Dalbergstraße in Eichenzell. Dort hebelten diese ein Kellerfenster des Wohnhauses auf. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume im Erdgeschoß. Der im Schlafzimmer der Geschädigten ...

