Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Krad-Fahrer schwer verletzt

Neuenstein. Am Dienstag (27.02.), gegen 13.20 Uhr, befuhr ein 30-jähriger Kradfahrer aus Bad Hersfeld die L3155 aus Richtung Aua kommend in Richtung Bad Hersfeld. Eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus dem Landkreis Göttingen befuhr die entgegenkommende Fahrstrecke. Beim Abbiegevorgang nach links auf ein Tankstellengelände kam es zum Zusammenstoß zwischen Pkw und Krad. Der 30-Jährige kam zu Fall und verletzte sich schwer. Er kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 22.000 Euro.

Geparkter Pkw beschädigt

Bad Hersfeld. In der Zeit vom Dienstag (27.02.), 19 Uhr, bis Mittwoch (28.02.), 7.45 Uhr, parkte eine 22-jährige Pkw-Fahrerin aus Bad Hersfeld ihr Fahrzeug, einen grauen BMW 320D, am rechten Fahrbahnrand in der Grenzebergstraße Höhe Hausnummer 16 in Asbach. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte, vermutlich beim Vorbeifahren, den Außenspiegel der Fahrerseite. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von rund 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Polizeistation Bad Hersfeld

Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Alheim. Am Mittwoch (28.02.), gegen 11.20 Uhr, befuhr eine Tiguan-Fahrerin aus Alheim die Straße "Im Boden" in Richtung B 83. Ein BMW-Fahrer aus Kassel befuhr die B 83 aus Richtung Rotenburg kommend in Richtung Melsungen. Es kam zum seitlichen Zusammenstoß der Fahrzeuge. Nach der Kollision kam der BMW-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und blieb im dortigen Graben stehen. Die 24-jährige Beifahrerin im BMW wurde leichtverletzt. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 8.500 Euro.

Polizeistation Rotenburg an der Fulda

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Mittwoch (28.02.), gegen 14.15 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Fahrzeuggespann die Kreisstraße 84 von Rudlos kommend in Richtung Bundesstraße. Im Bereich einer Linkskurve verlor der Fahrer aus unklarer Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die rechte Fahrzeugseite. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt und kam mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell