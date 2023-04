Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Quad und Reifensätze gestohlen

Vogelsbergkreis (ots)

Reifen gestohlen

Mücke. Von einem Betriebsgelände in der Straße "Gottesrain" in Atzenhain entwendeten unbekannte Täter in der Nacht zu Donnerstag (13.04.) auf noch unbekannte Weise drei Radsätze der Marken BMW und Audi im Gesamtwert von rund 7.000 Euro. Die Täter flüchteten mit dem Diebesgut in unbekannte Richtung und hinterließen rund 200 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Quad und Reifensätze gestohlen

Lautertal. Durch gewaltsames Aufbrechen einer Tür gelangten unbekannte Täter zwischen Dienstagnacht (11.04.) und Donnerstagabend (13.04.) in eine Gartenhütte in der Straße "An der Teichmühle" in Engelrod. Aus dem Inneren entwendeten sie mehrere Reifenkomplettsätze sowie ein Quad des Herstellers "Bombardier" im Gesamtwert von rund 18.700 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell