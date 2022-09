Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

FD

Unfall beim Abbiegen

Fulda. Am Dienstag (06.09.) kam es gegen 11:45 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Ein 28-Jähriger aus Fulda befuhr mit seinem Nissan die Pacelliallee in Fahrtrichtung Künzeller Straße. Zeitgleich befuhr ein 26-Jähriger aus Fulda mit seinem Fahrrad den Radfahrstreifen hinter dem Nissan. Nach derzeitigem Kenntnisstand wollte der 28-Jährige dort auf ein Grundstück auffahren und stieß hierbei aus noch unklarer Ursache mit dem nachfolgenden Fahrradfahrer zusammen. Der 26-Jährige stürzte in der Folge und verletzte sich leicht. Er wurde zur Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus transportiert. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Verletzter Radfahrer

Fulda. Am Dienstag (06.09.) kam es gegen 17:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Im Bereich des Busbahnhofs "Heertorplatz" fuhr ein 50-Jähriger aus Fulda mit einem Linienbus aus einer Haltebucht an. Zeitgleich überfuhr ein 48-Jähriger aus Fulda mit seinem Fahrrad einen dortigen, ampelgeregelten Fußgängerüberweg. Aus noch ungeklärter Ursache kam es hierbei zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer schwer verletzt wurde und in ein umliegendes Krankenhaus transportiert werden musste.

Unfall

Fulda. Am Dienstag (06.09.) kam es gegen 8:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro entstand. In der Goerdelerstraße wollte ein 42-jähriger Mercedes-Fahrer aus Fulda nach derzeitigem Erkenntnisstand in nördliche Richtung rückwärts aus einer Parklücke herausfahren. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fiat eines 34-Jährigen aus Fulda, welcher in östliche Richtung auf den Parkplatz auffahren wollte. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfallflucht

Ludwigsau. Am Dienstag (06.09.), in der Zeit von 7 Uhr bis 11 Uhr, befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den Radweg R1 aus Friedlos und wollte nach links in die Straße "Ludwigsaumühle" abbiegen. Dabei kam es vermutlich zum Zusammenstoß mit einem größeren Stein, welcher linksseitig auf Höhe der Hausnummer 2 lag. Der Stein wurde hierdurch gegen einen Zaun geschoben, wodurch ein Zaunfeld beschädigt wurde. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro. Der Verursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (06.09.), gegen 13:20 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Mann aus Alheim mit einem VW Van die Bundesstraße 62 von Sorga kommend in Richtung Bad Hersfeld. Auf die Bundesstraße 62 fuhr zur selben Zeit ein 50-jähriger Mann aus Haunetal mit einem Audi A4 Avant in Fahrtrichtung Bad Hersfeld auf, wobei er seine dafür vorgesehene Fahrspur nutzte. Der Van-Fahrer wollte nach derzeitigen Erkenntnissen von der linken- auf die rechte Spur wechseln und streife dabei aus noch unklarer Ursache den Audi A4 Avant. Es entstand Schaden in Höhe von circa 2.500 Euro.

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Dienstag (06.09.), gegen 19:15 Uhr, befuhr eine 19-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Ford Focus die Bundesstraße von Reuters herkommend in Richtung Maar. Plötzlich verlor sie aus noch unklarer Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die dort befindliche Schutzplanke. Durch die Wucht des Aufpralls, schleuderte der Ford über die Fahrbahn und kam anschließend im Straßengraben zum Stillstand. Die Fahrerin verletzte sich leicht. Es entstand außerdem Sachschaden von circa 8.000 Euro.

Polizeistation Lauterbach

