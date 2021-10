Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Fußgängerin auf der B 27 angefahren und verletzt

Fulda (ots)

Am Montagabend, gegen 21:05 Uhr, kam es zu einem Unfall auf der B 27, Höhe Abfahrt Kaiserwiesen, bei dem eine Fußgängerin angefahren und verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei befuhr ein Pkw die B 27 in Richtung Süden und wollte an der Abfahrt zur Kaiserwiesen diese gerade verlassen. Plötzlich lief eine Fußgängerin, eine ältere Dame, von links kommend im Baustellenbereich gegen den abbiegenden Pkw. Die Fußgängerin wurde durch den Zusammenstoß verletzt und wird derzeit ärztlich versorgt. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen, da die B 27 in diesem Bereich zur Unfallaufnahme in beide Richtungen voll gesperrt ist und der Verkehr abgeleitet wird. Bei Vorliegen weiterer Informationen wird nachberichtet.

eingestellt: EPHK Wingenfeld / E 31

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell