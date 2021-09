Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Motorradkontrollen im Kreis Hersfeld-Rotenburg - Motorradfahrer flüchtet und stürzt

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Hersfeld-Rotenburg - Durch Beamte der Polizeidirektion Hersfeld-Rotenburg wurden am Sonntag (12.09.) Verkehrskontrollen in Verbindung mit Geschwindigkeitsmessungen im Bereich von Bad Hersfeld und Rotenburg an der Fulda durchgeführt.

Schwerpunktmäßig wurden dabei motorisierte Zweiräder und ihre Fahrzeugführer kontrolliert. Vereinzelt kam es auch zur Kontrolle von anderen Verkehrsteilnehmern. Bis auf einen größeren Zwischenfall, konnten nur eine geringe Anzahl an Verstößen im Verwarnungsgeldbereich verzeichnet werden. Wie sich in persönlichen Gesprächen herausstellte, empfanden die Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Motorradfahrerenden, die Kontrollmaßnahmen für angemessen.

Kurz vor Kontrollende missachtete jedoch ein 27-jähriger Motorradfahrer aus Kutzleben die Haltezeichen eines Polizeibeamten und flüchtete ins Stadtgebiet von Rotenburg an der Fulda. Fahndende Beamte konnten den Motorradfahrer ausfindig machen, nachdem er mit seinem Fahrzeug gestürzt war. Er blieb dabei unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand lediglich geringer Sachschaden.

Die mutmaßlichen Fluchtgründe des Motorradfahrers ließen sich schnell klären. Der Fahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und sein Fahrzeug war nicht zugelassen. Zudem besteht der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand. Sein Fahrzeug wurde sichergestellt.

