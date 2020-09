Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Katalysator gestohlen - Einbruch in Gartenhütte - Autos aufgebrochen

Vogelsbergkreis (ots)

Katalysator gestohlen

Alsfeld - Unbekannte stahlen zwischen dem 15. August und dem 19. September den Katalysator eines weißen VW Polo. Das Auto stand in dieser Zeit auf dem Parkplatz eines Unternehmens in der Straße "Am Ölberg". Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Gartenhütte

Schotten - In der Nacht auf Sonntag (20.09.) brachen Unbekannte in eine Gartenhütte im Kuhweg ein. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten den Innenraum. Sie stahlen eine Motorsäge und weitere Werkzeuge. Es entstand circa 700 Euro Gesamtschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto aufgebrochen

Schlitz - Am Montagmorgen (21.09.), gegen 11 Uhr, brachen Unbekannte in der Straße "Grabenberg" einen grünen Isuzu auf und stahlen eine bunte Stofftasche mit persönlichen Gegenständen. Das Auto stand auf dem Friedhofparkplatz. Es entstand 450 Euro Gesamtschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diebstahl aus Auto

Lauterbach - Unbekannte stahlen am Montagmittag (21.09.), gegen 14:30 Uhr, einen schwarzen Stoffrucksack mit persönlichen Gegenständen aus einem grauen VW Kombi. Das Auto parkte auf dem Friedhofsparkplatz. Der Gesamtschaden beträgt 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

