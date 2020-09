Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Auto - Die Polizei empfiehlt

Fulda (ots)

Neuhof - In der Nacht auf Sonntag (13.09.) stahlen Unbekannnte in der Straße "Am Rosengarten" verschiedene persönliche Gegenstännde aus einem dunkelblauen VW Passat. Das Auto stand vermutlich unverschlossen im Hof eines Mehrfamilienhauses. Hinweise bitte an die Polizei Neuhof unter Telefon 06655/9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de .

In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, Kraftfahrzeuge nicht unverschlossen oder mit sichtbar im Fahrzeug abgelegten Wertgegenständen abzustellen.

Patrick Bug Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefonische Erreichbarkeit:

KHK Möller, PHK Müller, PHK Bug

0661 / 105-1099



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell