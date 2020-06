POL-OH: Motorradfahrer auf der A 5 verunglückt - Erstmeldung

Polizeipräsidium Osthessen

Am Sonntagnachmittag, gegen 13:44 Uhr, kam es auf der A 5, zwischen den Anschlussstellen Homberg-Ohm und Alsfeld-West, in Fahrtrichtung Norden, zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Erkenntnisstand befuhr ein Motorradfahrer die A 5 in diesem Bereich und prallte aus bislang ungeklärter Ursache in die Mittelleitplanke. Der Motorradfahrer wurde von seinem Krad geschleudert und blieb im Bereich der Mittelleitplanke schwer verletzt liegen. Einsatz- und Rettungskräfte befinden sich vor Ort. Es kommt derzeit zu Verkehrsbehinderungen in beiden Fahrtrichtungen.

Bei Vorliegen weiterer Informationen wird diese Meldung aktualisiert.

