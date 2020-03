Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Handtaschendiebstahl

Vogelsbergkreis (ots)

Handtaschendiebstahl

Lauterbach - Am Dienstagmorgen (24.03), gegen 10 Uhr, einriss ein Unbekannter an der Kreuzung "Poststraße/Goldheg" einer 83-jährigen Frau aus Lauterbach ihre Handtasche und flüchtete in Richtung "Goldheg". Die Frau kann den Täter wie folgt beschreiben. Er soll männlich, circa 18 Jahre alt und dunkel gekleidet gewesen sein. Womöglich trug er eine rote Wollmütze.

Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei-hessen.de .

