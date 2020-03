Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Bad Hersfeld - Am Dienstagnachmittag (17.03.), gegen 14:30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Fahrer eines VW Caddy aus Bad Hersfeld die Straße "An der Haune" aus Richtung Aral-Tankstelle kommend in Richtung Bundesstraße 62. Er ordnete sich auf der Linksabbiegerspur ein und musste an der roten Ampel halten. Eine 19-jährige Fahrerin eines VW aus Bad Hersfeld befuhr die rechte von zwei Fahrspuren der Bundestraße 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Eichhof. Als die Ampel Grün zeigte, fuhr der 48-Jährige los und übersah die rechts von ihm befindliche Fahrerin. Es kam zur seitlichen Kollision. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 4.000 Euro.

Bad Hersfeld - Am Dienstagabend (17.03.), gegen 17:50 Uhr, befuhren eine 68-jährige Fahrerin eines Mercedes B 200 aus Rotenburg/Fulda und ein 65-jähriger Fahrer eines Skoda Citigo aus Bad Hersfeld die rechte von zwei Fahrspuren der Hainstraße aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung Eichhofstraße. Im Kreuzungsbereich der Berliner Straße musste die 68-Jährige verkehrsbedingt an der Ampel halten, der Skoda-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 5.000 Euro

