POL-OH: Einbrüche - Sachbeschädigungen

Containeraufbruch

Bebra - Im Laufe der letzten Woche kam es zu einem Aufbruch eines Containers auf einem Betriebsgelände in der Ernst-Abbee-Straße. Die Täter brachen ein Vorhängeschloss auf und stahlen einen Kombihammer TE 60-ATC. Es entstand ein Schaden von rund 170 Euro.

Sachbeschädigung an Haustür

Ludwigsau - Am Freitagabend (15.11.), gegen 23:45 Uhr, traten bisher unbekannte Täter gegen eine Tür an einem Einfamilienhaus in der Straße "Sonnenblick". Die Täter klingelten zunächst an dieser und traten im Anschluss ohne erkennbaren Grund gegen die Tür. Es entstand ein Schaden von circa 250 Euro.

Auspuffanlage beschädigt

Bad Hersfeld - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, kam es am Freitag (08.11.) zu einer Sachbeschädigung an einem blauen Audi A 4. Dieser war auf einem Parkplatz in der Heinrich-Börner-Straße ordnungsgemäß abgestellt. Augenscheinlich wurde der Auspuff durchgeflext. Es entstand ein Schaden von circa 150 Euro.

Einbruch in Lebensmittelmarkt

Bad Hersfeld - Samstagnacht (16.11.), gegen 23:55 Uhr, kam es zu einem Einbruch in einen Lebensmittelmarkt in der Schlosserstraße. Ein Unbekannter versuchte zunächst die Eingangstür aufzuhebeln, was jedoch misslang. Im Anschluss warf der Täter mit einem Pflasterstein eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Geschäft. Hier stahl er mehrere Stangen Zigaretten und flüchtete in Richtung Friedewalder Straße. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Circa 170 cm bis 175 cm groß und war mit einer schwarzen Jogginghose (weißes Emblem an der linken Hüfte) einer schwarzen Kapuzenjacke und grauen Turnschuhen bekleidet. Es entstand ein Gesamtschaden im niedrigen 4-stelligen Euro-Bereich.

Reifen zerstochen

Bad Hersfeld - Im Laufe der Sonntagnacht (17.11.) zerstachen Unbekannte an einem schwarzen Ford Focus alle vier Reifen. Das Fahrzeug war im Bereich der Straße "Unter der Stiegel" abgestellt. Die Reifen wurden mit einem unbekannten spitzen Gegenstand eingestochen. Es entstand ein Schaden von rund 100 Euro.

Pkw zerkratzt

Bad Hersfeld - In der Nacht von Samstag (16.11.) auf Sonntag (17.11.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen Audi A 4, welcher in der Eisenacher Straße abgestellt war. Die unbekannten Täter zerkratzten mit einem unbekannten spitzen Gegenstand die komplette Fahrerseite und verursachten so einen Schaden von circa 2.500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter der Telefonnummer 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

