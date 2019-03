Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Motorradfahrer

Fulda (ots)

Am Samstag, 30. März 2019, 16:35 Uhr, befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer die B 276 von Eschenrod in Richtung Schotten. Ausgangs einer Linkskurve wollte ein 57-jähriger Traktorfahrer aus Schotten die Bundesstraße überqueren. Obwohl der Traktorfahrer am Fahrbahnrand anhielt, ragte vermutlich ein Geräteträger an der Front des Traktors in den Fahrstreifen hinein, sodass es zu einer Kollision mit dem Motorradfahrer kam. Der Zweiradfahrer erlag noch an der Unfallstelle seinen schweren Verletzungen. Der Sachschaden beträgt ca. 15.000,- Euro. Die Bundesstraße ist zurzeit voll gesperrt. Durch die Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter zur Ermittlung der genauen Unfallursache beauftragt. Peter Lang, Polizeiführer vom Dienst

