Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Speedmarathon 2019 - Bekanntgabe der Messstellen für den Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen

Ein Dokument

Fulda (ots)

Speedmarathon 2019 - Bekanntgabe der Messstellen für den Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen

FULDA. Am 3. April beteiligen sich die Hessische Polizei und Kommunen am europaweiten TISPOL Speedmarathon 2019. Neben verschiedener europäischer Länder nehmen neun Bundesländer an diesem Verkehrspräventionstag teil. Gemeinsam gehen die Verkehrsüberwacher gegen Temposünder vor und wollen das Geschwindigkeitsniveau nachhaltig senken.

In diesem Zusammenhang müssen sich die hessischen Verkehrsteilnehmer im Zeitraum zwischen 06.00 Uhr und 22.00 Uhr auf Geschwindigkeitsmessungen einstellen.

Heute werden die insgesamt 18 Messstellen im Bereich des Polizeipräsidiums Osthessen veröffentlicht. Diese finden Sie im beigefügten pdf.

Unsere Kolleginnen und Kollegen führen dann im oben genannten Zeitraum an den Örtlichkeiten Geschwindigkeitsmessungen durch, ahnden Verkehrsverstöße und führen begleitend Aufklärungsgespräche mit den Fahrzeugführern über die Gefahren des Rasens durch.

Darüber hinaus laden wir interessierte Medienvertreterinnen und Medienvertreter herzlich dazu ein, die Messstelle auf der Landesstraße 3174, Petersberg in Richtung Margretenhaun, auf dem Parkplatz vor dem Abzweig nach Horwieden, ab 11:00 Uhr, zu begleiten und darüber zu berichten.

Uwe Wingenfeld, Pressestelle, Tel. 0661/105-1010

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Telefon:

Fulda (0661-105-1011)

Bad Hersfeld: (06621-932-131)

Vogelsberg: (06641-971-130)

E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell