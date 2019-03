Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnungsbrand im Bad Hersfelder Stadtteil Sorga

47-jähriger Mann leicht verletzt

Ca. 80.000 Euro Sachschaden

Bad Hersfeld (ots)

BAD HERSFELD-SORGA (Landkreis Hersfeld-Rotenburg) - Am heutigen Donnerstagmorgen (21.03.), um 04.30 Uhr, wurde ein Wohnungsbrand in der Hauptstraße, an der Bundestraße 62, im Bad Hersfelder Stadtteil Sorga gemeldet. Die Wohnung befindet sich in einem älteren Fachwerkaus mit enger Bebauung zu den Nachbarhäusern. Die im Haus lebende Menschen, neun Personen, konnten sich rechtzeitig aus dem Haus auf die Straße entfernen. Der 47-jährige Wohnungsinhaber wurde zunächst mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Klinikum eingeliefert. Dies konnte er aber nach kurzer Behandlung wieder verlassen. Die Freiwillige Feuerwehr aus Bad Hersfeld und den Stadtteilen hatte den Brand schnell im Griff und konnte so das Übergreifen auf andere Häuser verhindern. Die Ortsdurchfahrt, Bundesstraße 62, musste für den Straßenverkehr bis 06.35 Uhr voll gesperrt werden. Der Verkehr wurde von der Polizei abgeleitet. Der Sachschaden beträgt ca. 80.000 Euro. Bezüglich der Ermittlung der Brandursache hat die Kriminalpolizei in Bad Hersfeld die Ermittlungen übernommen.

