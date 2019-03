Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Spaziergänger überfallen und geschlagen

Fulda (ots)

Fulda - Ein 44-jähriger Mann befand sich am Dienstagabend (19.3.), gegen 19.40 Uhr, auf einem Spaziergang mit seinem Hund im Bereich des Schulzenbergs bei Haimbach. Nach seinen Angaben ist er dabei von zwei Männern überfallen worden. Kurz vor der Weggabelung an der Kapelle stießen ihn die beiden Männer zu Boden und hielten ihn dort fest. Sie bedrohten ich mit Worten und ließen danach von ihm ab. Anschließend liefen sie in Richtung Haimbach davon. Der leicht verletzte Geschädigte fand Hilfe bei Passanten, die umgehend die Polizei verständigten. Der Haupttäter war dunkel gekleidet und mit einer Sturmhaube maskiert, weitere Personenbeschreibungen liegen nicht vor.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661 / 105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Martin Schäfer Leiter Pressestelle Tel.: 0661 / 105-1010

