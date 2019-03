POL-OH: Eigentumsdelikte

Polizeipräsidium Osthessen

Diebstahl eines PKW

Hünfeld: In der Zeit zwischen Montag (18.03.) 18:00 Uhr und Dienstag (19.03.) 08:15 Uhr entwendeten unbekannte Täter einen hochwertigen PKW BMW X5 mit den amtlichen Kennzeichen FD-WA 11. Der Eigentümer hatte den schwarzen SUV am Abend vor seinem Anwesen in der Friedlandstraße abgestellt. Der Wert des PKW wird mit 45.000 Euro angegeben.

Diebstahl von hochwertigem Mountainbike

Fulda: Am Dienstag (19.03.) um 14:35 Uhr täuschte ein bislang unbekannter Täter Kaufinteresse an einem Mountainbike-Fully vor. Das geschädigte Fahrradfachgeschäft im Horaser Weg stellte ihm ein grau-weißes Mountainbike-Fully, 140 HPC Race, der Marke Cube, für eine Probefahrt zur Verfügung. Von dieser kehrte der Dieb nicht zurück. Laut Beschreibung soll der Mann etwa 25-30 Jahre alt, 190 cm groß und von schlanker Statur sein. Zur Tatzeit war er mit einem blauen Parka und einer grauen Jeans bekleidet. Hierzu trug er blaue Schuhe der Marke Adidas. Der Wert des Fahrrads wird mit 2500 Euro beziffert.

Einbrüche bei Kleingartenverein

Fulda: Unbekannte Täter suchten in der Zeit zwischen Samstag (16.03.) 17:30 Uhr und Dienstag (19.03.) 16:00 Uhr die Kleingartenanlage "Johannisau" in der Olympiastraße heim. Hier versuchten sie die Eingangstüren mehrerer Gartenhütten aufzuhebeln, was ihnen teilweise gelang. Über größeres Stehlgut ist derzeit nichts bekannt. Ebenfalls aufgebrochen wurde ein Raum auf dem Gelände des Angelvereins in der Nähe zur Kleingartenanlage. Auch hier wurde nichts entwendet. Der Tatzeitraum wird von den Verantwortlichen zwischen dem 26. Februar und dem 19. März angegeben. Ein Zusammenhang zwischen den Taten ist nicht auszuschließen.

Diebstahl / Einbruch

Fulda-Antoniusheim: In der Zeit zwischen Montag (18.03.) 16:30 Uhr und Dienstag (20.03.) brachen unbekannte Täter auf dem Gärtnereigelände des Antoniusheimes eine Holz-Doppeltür zu einem Gartenhaus auf. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Wie erst jetzt bekannt wurde, stahlen unbekannte Täter bereits in der Nacht zu Dienstag (05.03.) eine Wildkamera der Marke Minox im Wert von 100 Euro. Diese war ebenfalls auf dem Gärtnereigelände des Antoniusheimes aufgestellt. Ein Zusammenhang zwischen den beiden Taten kann nicht ausgeschlossen werden.

Wohnungseinbruch

Künzell: Am Dienstagvormittag (19.03.) zwischen 08:20 Uhr und 13:15 Uhr hebelten unbekannte Täter ein seitlich gelegenes Fenster eines Einfamilienhauses in der Ferdinand-Braun-Straße auf und drangen in die Wohnräume ein. Hier entwendeten sie Bargeld und Modeschmuck. Nach bisherigen Erkenntnissen verließen die Täter das Einfamilienhaus wieder über die Terrassentür im Erdgeschoß. Als mögliche Zeugin wird in diesem Zusammenhang wird eine ca. 30-40 Jahre alte Südländerin mit rotbraunen Haaren, bekleidet mit braunem Mantel, buntem Schal und Kopfbedeckung gesucht, die sich morgens in der Ferdinand-Braun-Straße aufgehalten haben soll.

Diebstahl von Campinggasflaschen

Neuhof: In der Zeit zwischen Samstag (16.03.) und Montag (18.03.) entwendeten unbekannte Täter insgesamt zehn Campinggasflaschen von dem Gelände eines Heizölhändlers in der Jahnstraße. Die Flaschen befanden sich in einem frei zugänglichen, aber verschlossenen Verschlag auf dem Firmengelände.

