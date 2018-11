POL-OH: Gasaustritt in Gasverdichtungsanlage - keine Gefahr für Bevölkerung

Fulda (ots) - Herbstein - In der Gasverdichtungsanlage in Herbstein-Rixfeld beschädigte am Mittwochnachmittag (21.11.), gegen 13.20 Uhr, ein Baggerfahrer den oberirdischen Stutzen eines Gasrohres. Dadurch kam es zum Austritt einer größeren Menge Gas. Die Feuerwehr Herbstein, mit etwa 100 Einsatzkräften, und die Polizei wurden umgehend alarmiert. Während die Polizei die B 275 rund um das Rixfelder Kreuz für den Straßenverkehr sperrte, leiteten Feuerwehr und Mitarbeiter der Verdichtungsanlage die Reparaturarbeiten ein. Nach einer ersten deutlichen Verringerung des Gasaustrittes gegen 14.20 Uhr, meldeten die Einsatzkräfte um 14.40 Uhr, dass der Gasaustritt gestoppt sei. Gegen 15.00 Uhr konnten auch die Verkehrsmaßnahmen der Polizei aufgehoben werden. Nach Einschätzung der Rettungsdienste bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefährdung für die Bevölkerung. Zur ausgetretenen Gasmenge und zur Höhe des Schadens können noch keine Angaben gemacht werden.

