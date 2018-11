POL-OH: Zeugenaufruf: Wer hat eine Schlägerei in der Brauhausstraße beobachtet?

Fulda (ots) - Zeugenaufruf: Wer hat eine Schlägerei in der Brauhausstraße beobachtet?

FULDA. Am frühen Sonntagmorgen (18.11.) gegen 04:30 Uhr kam es vor einer Gaststätte in der Brauhausstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Ersten Ermittlungen zufolge hatte es bereits innerhalb der Gaststätte einen verbalen Streit zwischen einem 33-jährigen Mann aus Fulda und einem Unbekannten gegeben. Nach Verlassen des Lokals sei es dann zu einer Schlägerei zwischen den Erstbeteiligten und deren Begleiter gekommen. Dabei erlitten sowohl der 33-Jährige als auch sein Bekannter aus Petersberg eine Nasenbeinfraktur durch Faustschläge der Gegenseite. Beide mussten im Krankenhaus behandelt werden. Die Polizeistation Fulda ermittelt in diesem Zusammenhang wegen Verdacht der Körperverletzung und sucht nun nach Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Thomas Hörnlein, Pressestelle, Tel.: 0661 / 105-1013

