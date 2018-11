POL-OH: Trickbetrüger und Eigentumsdelikte

Fulda (ots) - Erneute Warnung vor Trickbetrügern

OSTHESSEN. Im Laufe des gestrigen Nachmittags (20.11.) kam es in der Region erneut zu Anrufen durch Trickbetrüger, die nach dem Tatmuster "Enkeltrick" Geld von Senioren forderten.

In Fulda und in Lauterbach wurden der Polizei insgesamt sechs Vorfälle dieser Art gemeldet, bei denen sich der Unbekannte als Enkel der oder des Betroffenen ausgab und eine Notlage oder ähnliches vortäuschte. Der Betrüger rief dabei auch mehrfach an.

Darüber hinaus wurden aus Großenlüder, Flieden und Schotten Anrufe gemeldet, die der Masche "Falscher Polizeibeamter" zuzuordnen sind. Wir berichteten dazu am 08.11. über die letzte Welle in Fulda.

Bei keinem der aktuell gemeldeten Anrufe kam es zu einem Schadensfall, da die Betrugsmasche rechtzeitig erkannt worden war. In vielen Fällen legten die Angerufenen einfach auf und ließen sich nicht in ein längeres Gespräch verwickeln. Genau dazu rät die Polizei in Osthessen. Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon, beenden Sie das Gespräch und rufen anschließend die nächste Polizeidienststelle oder auch die 110 an. Die Mitarbeiter des Polizeipräsidiums Osthessen in Fulda erreichen Sie unter 0661/105-0.

Werkzeuge von Baustelle gestohlen

GERSFELD. In der Nacht zum Dienstag (20.11.) haben sich Diebe widerrechtlich Zugang zu einem Neubau im Brembacher Weg verschafft. Die Unbekannten stahlen von der Baustelle mehrere Baumaschinen, elektrische Arbeitsgeräte und Werkzeuge. Dabei öffneten sie auch den abgeschlossenen Baucontainer, um nach weiteren Geräten zu suchen. Die gestohlenen Werkzeuge haben nach ersten Ermittlungen einen Gesamtwert von circa 6.700 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Hilders unter Telefon 06681/9612-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Diesel aus Traktor abgezapft

NEUHOF. Ein blauer Traktor auf einem Bauernhof in der Hattenhofer Straße war in der Nacht von Montag (19.11) auf Dienstag (20.11.) das Ziel von Dieseldieben. Unbekannte zapften circa 100 Liter des Treibstoffs aus dem Tank der Zugmaschine und verschwanden damit. Der Wert der Beute beträgt etwa 150 Euro.

Hinweise bitte an die Polizei in Neuhof unter Telefon 06655/9688-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl in Horas

FULDA. Unbekannte haben am Dienstag (20.11) in der Zeit von 09:30 bis 14:00 Uhr die beiden Kennzeichenschilder "FD - JP 2014" von einem Pkw gestohlen. Der graue Seat Ibiza war auf dem Parkplatz einer Schule in der Fritzlarer Straße abgestellt worden. Die Kennzeichen haben einen Wert von circa 70 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

