POL-OH: Einbruch in Schule, Bauwagen aufgebrochen, Pkw beschädigt, Einbruch in Pfarrhaus, Kennzeichen gestohlen

Vogelsberg (ots) - Montag, 10.09.2018 Einbruch in Schule

Lauterbach - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbekannte Täter in eine Schule in der Lindenstraße ein. Auf bisher unbekannte Weise gelangten die Diebe in die Schulegebäude und entwendeten dort verschiedene elektronische Geräte von noch unbekanntem Wert. Der entstanden Sachschaden beträgt etwa 2000 Euro.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Bauwagen aufgebrochen

Grebenhain - In der Zeit vom 24. August (Freitag) bis 6. September (Donnerstag) brachen unbekannte Täter in einen Bauwagen in der Feldgemarkung "Am Ruhlacker" ein. Neben drei Bierzeltgarnituren stahlen die Diebe auch noch zwei elf Kilogramm schwere Gasflaschen aus dem Wagen. Der Wert des Diebsgutes beträgt etwa 250 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw beschädigt

Lauterbach - Am Samstagabend, gegen 18:20 Uhr, beschädigten Unbekannte in der Straße "Am Wörth" einen grauen Mercedes Kombi. Die Täter zerkratzten mit einem unbekannten Gegenstand die rechte Seite des Fahrzeugs. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Pfarrhaus

Schotten - Am Sonntagvormittag brachen unbekannte Täter, während des Gottesdienstes, in das Pfarrhaus in der Lohgasse ein. Die Diebe überwanden mehrere Holzjalousien und brachen eine Glastür auf. Anschließend durchsuchten sie einige Räume und Schränke. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde nichts gestohlen. Es entstand ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Die Ermittlungen dauern an.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Alsfeld unter Telefon 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichen gestohlen, Fahrzeug beschädigt

Lauterbach - In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen unbekannte Täter in der Lindenstraße die beiden Kennzeichen VB-VB 254 von einem blauen VW Kleinbus. Außerdem traten die Diebe beide Außenspiegel des Fahrzeugs ab. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistationen Lauterbach, 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

